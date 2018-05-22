Denizbank satıldı ! İşte yeni sahibi

Rusya’nın en büyük bankası Sberbank’ın, iştiraki olan Denizbank, 3.2 milyar dolara (14.6 milyar TL) Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) en büyük bankası olan Emirates NBD’ye satıldı.

Denizbank CEO'su Hakan Ateş, 15 Mayıs'ta düzenlenen basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlarken, bankanın satış sürecinin Mayıs ayında sonuçlanacağını umduğunu söyledi ve "Denizbank güzel bir varlık; çok rahat ve güzel günlerden geçmiyoruz... kurun geldiği seviye satış sürecini ne kolaylaştırdı ne zorlaştırdı" dedi.

Sberbank'tan yapılan açıklamada, Emirates NBD ile Denizbank'ın yüzde 99.85 payının satışı için kesin anlaşmanın imzalandığı belirtilerek, anlaşma gereği Emirates NBD'nin, satış fiyatı üzerinden, 31 Ekim 2017 ile imza tarihine geçen süre için faiz ödemesinin de kararlaştırıldığı belirtildi.

Açıklamada, anlaşmanın, Türkiye, Rusya ve Birleşik Arap Emirlikleri ile Denizbank'ın faaliyette olduğu diğer ülkelerdeki düzenleyici kuruluşların onayının ardından tamamlanmış olacağı belirtildi.

Emirates NBD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hesham Abdulla Al Qassim, "Bu satın almayla, Emirates NBD kendisini, Ortadoğu, Kuzey Afrika ve Türkiye (MENAT) bölgesinde lider banka olarak konumlandıracak" dedi.

TÜRKİYE'NİN DOKUZUNCU EN BÜYÜK BANKASI

Sberbank 2012 yılında Denizbank’ı 3,5 milyar dolara Dexia SA'dan satın almıştı. Denizbank aktif büyüklüğü açısından Türkiye'nin en büyük dokuzuncu bankası konumunda.

Emirates NBD 2007 yılında Emirates Bank International (EBI) ve National Bank of Dubai'nin (NBD) birleşmesi ile kuruldu. Dubai'nin en büyük bankası olan NBD'nın toplam varlık büyüklüğü 128 milyar dolar seviyesinde.

9 binden fazla kişiye istihdam sağlayan banka, Dubai'nin yanında Mısır, Suudi Arabistan, Hindistan, Singapure ve İngiltere'de faaliyet gösteriyor. Çin ve Endonezya'da ise temsilcilik ofisi olarak yer alıyor. Bankanın şube sayısı ise 230.