Merkez Bankası'nın döviz rezervleri eridi

Merkez Bankası 'nın sekiz ayda net döviz rezervinin yüzde 34'ünü kaybettiğini aktaran Aktaş, " Merkez Bankası net döviz rezervi açısından her geçen gün kan kaybediyor. Geçen yılın sonunda 27.6 milyar dolar olan net rezerv, son verinin oluştuğu 31 Ağustos'ta 18.2 milyar dolara geriledi" dedi.

"Analitik bilanço ve haftalık vaziyette yer alan verilerden yola çıkarak yaptığımız hesaplamalar, Merkez Bankası 'nın net döviz rezervindeki kaybın sekiz ayda 9.4 milyar doları bulduğunu gösteriyor. Türkiye için 9.4 milyar dolarlık kaybın çok da önemli olmadığını söylemek tabii ki mümkün değil. Dikkat edelim; rezerv örneğin 109 milyardan 100 milyara inmiyor. 27.6 milyardan 18.2 milyara düşüş söz konusu. Yani rezervdeki kaybın oranı çok yüksek. Merkez Bankası sekiz ayda net dövizrezervinin tam yüzde 34'ünü kaybetmiş durumda. Kabul etmek zorundayız, bu çok yüksek bir oran. Türkiye, örneğin önümüzdeki sekiz ayda mevcut rezervinin üçte birini daha kaybedemez." diyen Aktaş "Artık sınıra gelmiş sayılırız. İşte bu yüzdendir ya tartışılacak ve eleştirilecek birçok yönü olmasına rağmen Türk Parası Kıymetini Koruma mevzuatında on yıl önceye dönülmesi göze alınarak ihracatçı dövizini yurda getirmek zorunda bırakılıyor." ifadelerini kullandı.