Fitch, THY’nin kredini notunu yükseltti
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Fitch Ratings, Türk Hava Yolları’nın kredi notunu yükseltirken not görünümü ise 'durağan' olarak teyit etti.
Uluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türk Hava Yolları’nın (THYAO) kredi notunu B+’dan BB-'ye yükseltti ve not görünümünü 'durağan' olarak teyit etti. Fitch ayrıca, THY’nin 2015 yılında ihraç ettiği USD cinsi Ekipman Teminatlı Geliştirilmiş Kredi Sertifikaları’na ait kredi notunu da BB-'den BB’ye yükseltti.
Şirketten KAP'a yapılan açıklamada, "Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Ortaklığımızın kredi notunu B+'dan BB-'ye yükseltmiştir. Not görünümünü ise Durağan olarak teyit etmiştir. Fitch ayrıca, Ortaklığımızın 2015 yılında ihraç etmiş olduğu USD cinsi Ekipman Teminatlı Geliştirilmiş Kredi Sertifikaları'na ait kredi notunu BB-'den BB'ye yükseltmiştir" denildi.
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