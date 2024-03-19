Fitch, THY’nin kredini notunu yükseltti

Fitch Ratings, Türk Hava Yolları’nın kredi notunu yükseltirken not görünümü ise 'durağan' olarak teyit etti.

Uluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türk Hava Yolları’nın (THYAO) kredi notunu B+’dan BB-'ye yükseltti ve not görünümünü 'durağan' olarak teyit etti. Fitch ayrıca, THY’nin 2015 yılında ihraç ettiği USD cinsi Ekipman Teminatlı Geliştirilmiş Kredi Sertifikaları’na ait kredi notunu da BB-'den BB’ye yükseltti.

Şirketten KAP'a yapılan açıklamada, "Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Ortaklığımızın kredi notunu B+'dan BB-'ye yükseltmiştir. Not görünümünü ise Durağan olarak teyit etmiştir. Fitch ayrıca, Ortaklığımızın 2015 yılında ihraç etmiş olduğu USD cinsi Ekipman Teminatlı Geliştirilmiş Kredi Sertifikaları'na ait kredi notunu BB-'den BB'ye yükseltmiştir" denildi.