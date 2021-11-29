Hakan Ateş: ''Turistik oteller üç kuruşa yabancıların eline geçebilir''

Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş’ten korkutan uyarı: "Türkiye'deki turistik oteller yabancıların eline geçebilir!"

Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş’ten turistik otellerin yabancıların eline geçebileceği uyarısı geldi.

Ateş, pandemi nedeniyle kâr edemeyen otellere yeterli destek verilmemesi halinde, bunların ‘üç otuz paraya' yabancıların eline geçebileceğini söyledi. Ateş, “O oteller Türkiye'nin adeta petrolü gibi. Neden bizim milli turizmimiz kendi firmalarımızın elinde kalmasın? Niçin yabancıların eline geçsin? Ülkeye döviz kazandıran bu oteller sıradan bir bina gibi görüldüğü için yeterli kredi alamıyor” dedi.

Ateş, “Bir iki yıl kazanç kötü olabilir. Ama otel orada duruyor. Eğer siz turizmcileri desteklemezsiniz, maalesef bu oteller üç otuz paralara, çok düşük paralara kendi yatırımcısının dışındakilerin ellerine geçebilir. Ama neden bizim milli turizm sanayicimizde kalmasın. Yabancı bir bankanın genel müdürü olarak söylüyorum, benim tercihim o yönde olur” dedi.

Otellere Sermaye Piyasası Kurulu lisanslı ekspertiz firmaları dışında hiç kimsenin değeri veremediğine dikkat çeken Hakan Ateş, “Ben örneğin pazar değeri 50 milyon dolar olan bir otele kredi vereceğim. Ancak lisanslı eksper bu otele 25 milyon dolar değer biçiyor. Bu yüzden 50 milyon dolarlık otele sadece 25 milyon dolara kadar kredi verebiliyorum. Otel sahibinin ihtiyacı 30 milyon dolarsa 25 milyonu veriyorum, ilave 5 milyon doları veremiyorum. Elim kolum bağlı. 5 milyon daha verebilsem otel kurtulacak” dedi.

Ateş, alıcı ve satıcının rızasıyla 24 otel sattıklarını belirtirken, şu tespiti yaptı: “Bu otellerin satışında ortalama satış fiyatımız ekspertiz değerinin 2.1 katı oldu. Hatta öyle durumlar var ki, ekspertiz firmasının 28 milyon dolar dediği otel 92 milyon dolara satıldı” dedi.