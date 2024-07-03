Haziran 2024 ÜFE (Üretici Enflasyonu) belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu yeni yılın 6'ncı enflasyon verisi olan Haziran 2024 enflasyon rakamlarını açıkladı. İşte TÜİK'e göre Haziran 2024 ÜFE rakamları...

Türkiye İstatistik Kurumu yeni yılın 6'ncı 31 Mart yerel seçimleri sonrasında 4'üncü enflasyon verisi olan Haziran 2024 ÜFE rakamlarını açıkladı.

Buna göre;

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık %50,09 arttı, aylık %1,38 arttı

Yİ-ÜFE (2003=100) 2024 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre %1,38 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %19,49 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %50,09 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %47,97 artış gösterdi.

Yİ-ÜFE değişim oranları(%), Haziran 2024

Yİ-ÜFE yıllık değişim oranı(%), Haziran 2024

Yİ-ÜFE imalat ürünlerinde yıllık %52,80 arttı

Sanayinin dört sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında %72,33 artış, imalatta %52,80 artış, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında %10,78 artış ve su temininde %78,43 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara mallarında %46,89 artış, dayanıklı tüketim mallarında %63,36 artış, dayanıksız tüketim mallarında %64,13 artış, enerjide %30,41 artış ve sermaye mallarında %53,68 artış olarak gerçekleşti.

Yİ-ÜFE yıllık değişim oranları (%), Haziran 2024

Sektörlere göre Yİ-ÜFE yıllık değişim oranları (%), Haziran 2024

Yİ-ÜFE imalat ürünlerinde aylık %1,18 arttı

Sanayinin dört sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında %2,67 artış, imalatta %1,18 artış, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında %2,72 artış ve su temininde %4,20 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara mallarında %0,71 artış, dayanıklı tüketim mallarında %1,57 artış, dayanıksız tüketim mallarında %1,95 artış, enerjide %2,22 artış ve sermaye mallarında %1,53 artış olarak gerçekleşti.

Yİ-ÜFE aylık değişim oranları (%), Haziran 2024

Sektörlere göre Yİ-ÜFE aylık değişim oranları (%), Haziran 2024

Haziran ayı enflasyon beklentisi neydi ?

Öte yandan AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin beklentilerinin ortalaması ise yüzde 2,28 olmuştu. Ankete katılan ekonomistlerin haziran ayı için enflasyon beklentileri en düşük yüzde 1,90, en yüksek yüzde 3 aralığında yer almıştı. Ayrıca Ekonomistlerin haziran ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre bir önceki ay yüzde 75,45 olan yıllık enflasyonun ise yüzde 72,68'e ineceği öngörülmüştü.

TÜİK 2024 enflasyonları

TÜİK'in açıklayacağı Haziran ayı enflasyonu beklenirken, TÜİK'in Tüketici Fiyat Endeksi, ocakta yüzde 6,70, şubat ayında yüzde 4,53, mart ayında yüzde 3,16, nisan ayında 3,18, mayıs ayında 3,37 artış göstermişti.