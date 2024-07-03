Haziran enflasyonu açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu Haziran ayı ÜFE ve TÜFE rakamlarını açıkladı. TÜİK'in açıkladığı verilere göre enflasyon yıllık bazda ......... yükseldi. ENAG ise yıllık enflasyonu yüzde 113,08 olarak açıkladı. İşte Haziran 2024 ÜFE ve TÜFE rakamları ve ayrıntılar...

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından bugün yılın 6'ncı enflasyon verilerini oluşturacak olan Haziran ayı enflasyon rakamları açıklandı.

Buna göre;

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %71,60, aylık %1,64 arttı

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2024 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre %1,64, bir önceki yılın Aralık ayına göre %24,73, bir önceki yılın aynı ayına göre %71,60 ve on iki aylık ortalamalara göre %65,07 olarak gerçekleşti.



Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık %50,09 arttı, aylık %1,38 arttı

Yİ-ÜFE (2003=100) 2024 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre %1,38 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %19,49 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %50,09 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %47,97 artış gösterdi.

Haziran ayı enflasyon beklentisi neydi ?

Öte yandan AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin beklentilerinin ortalaması ise yüzde 2,28 olmuştu. Ankete katılan ekonomistlerin haziran ayı için enflasyon beklentileri en düşük yüzde 1,90, en yüksek yüzde 3 aralığında yer almıştı. Ayrıca Ekonomistlerin haziran ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre bir önceki ay yüzde 75,45 olan yıllık enflasyonun ise yüzde 72,68'e ineceği öngörülmüştü.

TÜİK 2024 enflasyonları

TÜİK'in açıklayacağı Haziran ayı enflasyonu beklenirken, TÜİK'in Tüketici Fiyat Endeksi, ocakta yüzde 6,70, şubat ayında yüzde 4,53, mart ayında yüzde 3,16, nisan ayında 3,18, mayıs ayında 3,37 artış göstermişti.