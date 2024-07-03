Haziran 2024 TÜFE (Tüketici Enflasyonu) belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu yeni yılın 6'ncı enflasyon verisi olan Haziran 2024 enflasyon rakamlarını açıkladı. İşte TÜİK'e göre Haziran 2024 TÜFE rakamları...

Türkiye İstatistik Kurumu yeni yılın 6'ncı 31 Mart yerel seçimleri sonrasında 4'üncü enflasyon verisi olan Haziran 2024 TÜFE rakamlarını açıkladı.

Buna göre;

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %71,60, aylık %1,64 arttı

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2024 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre %1,64, bir önceki yılın Aralık ayına göre %24,73, bir önceki yılın aynı ayına göre %71,60 ve on iki aylık ortalamalara göre %65,07 olarak gerçekleşti.

TÜFE değişim oranları (%), Haziran 2024

TÜFE yıllık değişim oranları (%), Haziran 2024

Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup %47,84 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %107,11 ile eğitim oldu.

TÜFE ana harcama gruplarına göre yıllık değişim oranları (%), Haziran 2024

Ana harcama grupları itibarıyla 2024 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre en çok azalan ana grup %-0,58 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, 2024 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %3,79 ile konut oldu (ana harcama gruplarına göre endeksler, ağırlıklar ve değişim oranları Ek Tablo-1'dedir).

TÜFE ana harcama gruplarına göre aylık değişim oranları (%), Haziran 2024

Endekste kapsanan 143 temel başlıktan (Amaca Göre Bireysel Tüketim Sınıflaması-COICOP 5'li Düzey) 2024 yılı Haziran ayı itibarıyla, 35 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 5 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 103 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.

Özel kapsamlı TÜFE göstergesi (B) yıllık %70,40, aylık %1,90 oldu

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2024 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre %1,90, bir önceki yılın Aralık ayına göre %25,39, bir önceki yılın aynı ayına göre %70,40 ve on iki aylık ortalamalara göre %68,25 olarak gerçekleşti.

Özel kapsamlı TÜFE göstergeleri ve değişim oranları (%), Haziran 2024

Haziran ayı enflasyon beklentisi neydi ?

Öte yandan AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin beklentilerinin ortalaması ise yüzde 2,28 olmuştu. Ankete katılan ekonomistlerin haziran ayı için enflasyon beklentileri en düşük yüzde 1,90, en yüksek yüzde 3 aralığında yer almıştı. Ayrıca Ekonomistlerin haziran ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre bir önceki ay yüzde 75,45 olan yıllık enflasyonun ise yüzde 72,68'e ineceği öngörülmüştü.

TÜİK 2024 enflasyonları

TÜİK'in açıklayacağı Haziran ayı enflasyonu beklenirken, TÜİK'in Tüketici Fiyat Endeksi, ocakta yüzde 6,70, şubat ayında yüzde 4,53, mart ayında yüzde 3,16, nisan ayında 3,18, mayıs ayında 3,37 artış göstermişti.