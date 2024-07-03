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ENAG, Haziran 2024 enflasyon rakamlarını açıkladı

ENAG, Haziran 2024 enflasyon rakamlarını açıkladı
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Enflasyon Araştırma Grubu ENAG, her ay olduğu gibi bu ay da Türkiye İstatistik Kurumu'nun resmi açıklamasından kısa bir süre önce Haziran 2024 enflasyon verilerini açıkladı.

HABER3COM

Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) her ay olduğu gibi bu ay da Türkiye İstatistik Kurumu'ndan kısa bir süre önce Haziran 2024 enflasyon verisini açıkladı.

ENAG E-TÜFE Haziran 2024

Akademisyenlerin ve ekonomistlerin bağımsız biçimde oluşturduğu Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) verilerine göre,

Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) haziran ayında yüzde 4,27 arttı. E-TÜFE’nin son 12 aylık artışı ise yüzde 113,08 olarak gerçekleşti.

Enflasyon oranı, 2024 yılı ilk 6 aylık dönemde yüzde 41,16 oldu.

ENAG mayıs ayı enflasyonu oranını ise yüzde 5,66 olarak açıklamıştı. ENAG'a göre, mayıs ayında E-TÜFE'nin son 12 aylık artışı yüzde 120,66 olarak gerçekleşmişti.

ENAGrup E-TÜFE ve TÜİK ana harcama grup enflasyon oranlarına göre, en yüksek artış Giyim ve Ayakkabı kategorisinde olurken en düşük artış ise Sağlık grubunda gerçekleşti.

TÜİK 2024 enflasyonları

TÜİK'in açıklayacağı Haziran ayı enflasyonu beklenirken, TÜİK'in Tüketici Fiyat Endeksi, ocakta yüzde 6,70, şubat ayında yüzde 4,53, mart ayında yüzde 3,16, nisan ayında 3,18, mayıs ayında 3,37 artış göstermişti.

İTO Haziran 2024 enflasyonu 

Enflasyon rakamları için bir diğer öncü gösterge olan İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) İstanbul perakende fiyat endeksi ise pazartesi günü yayımlanmıştı. Buna göre İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) verileri, İstanbul'da haziran ayında perakende fiyatların aylık yüzde 3,42, yıllık ise yüzde 82,14 artış gösterdiğini ortaya koymuştu.

Haziran ayı enflasyon beklentisi neydi ?

Öte yandan  AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin beklentilerinin ortalaması ise yüzde 2,28 olmuştu. Ankete katılan ekonomistlerin haziran ayı için enflasyon beklentileri en düşük yüzde 1,90, en yüksek yüzde 3 aralığında yer almıştı. Ayrıca Ekonomistlerin haziran ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre bir önceki ay yüzde 75,45 olan yıllık enflasyonun ise yüzde 72,68'e ineceği öngörülmüştü.

Enflasyon Araştırma Grubu ENAG, her ay olduğu gibi bu ay da Türkiye İstatistik Kurumu'nun resmi açıklamasından kısa bir süre önce Haziran 2024 enflasyon verilerini açıkladı.Enflasyon Araştırma Grubu ENAG, her ay olduğu gibi bu ay da Türkiye İstatistik Kurumu'nun resmi açıklamasından kısa bir süre önce Haziran 2024 enflasyon verilerini açıkladı.

 

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