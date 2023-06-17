İhracatın şampiyonları belli oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla düzenlenen TİM İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni’nde şampiyonlar belirlendi.

2022 yılındaki ihracat başarıları ile ülke ekonomisine katkı sağlayan şirketler, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni'nde ödülleri ile buluştu.

Listede ilk 10'a girmeyi başaran firmalar, ödüllerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden aldı.

Türkiye'nin şampiyonu Ford

Buna göre Baykar, savunma ve havacılıkta ihracat şampiyonu oldu.

Eczacıbaşı ise madencilik ürünlerinde birinciliği sırtladı.

Otomotivde Ali Koç'un başkanı olduğu Ford şampiyon oldu. Şirket, aynı zamanda Türkiye'nin de ihracat şampiyonu olarak duyuruldu.

Türkiye'nin hizmet ihracat şampiyonu firması ise Cumhuriyet'in 100. yılında 90. yaşını kutlayan Türk Hava Yolları oldu.

İhracatın şampiyonları

İşte ihracatın şampiyonları:

1- Ford Otomotiv Sanayi (FORD OTOSAN)

2- Türkiye Petrol Rafinerileri (TÜPRAŞ)

3- SOCAR Türkiye

4- Toyota Otomotiv Sanayi

5- Kibar Dış Ticaret

6- Vestel Ticaret

7- Arçelik

8- TGS Dış Ticaret A.Ş.

9- TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikaları

10- Oyak Renault Otomobil Fabrikaları