İnternet alışverişlerinde devrim: e-Ticaret platformları artık ''biz aracıyız'' diyemeyecek
Anayasa Mahkemesi (AYM), Resmi Gazete'de yayımlanan emsal niteliğindeki kararıyla internet alışverişlerinde yeni bir dönem başlattı. Trendyol, Hepsiburada ve Amazon gibi e-ticaret platformlarının "biz sadece aracıyız" diyerek ayıplı mal ve dolandırıcılık vakalarında sorumluluktan kaçtığı dönem sona eriyor. Yeni kararla tüketiciler doğrudan platformlara dava açabilecek.
Milyonlarca internet kullanıcısını yakından ilgilendiren tarihi Anayasa Mahkemesi (AYM) kararı bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. AYM, internet üzerinden yapılan alışverişlerde tüketicilerin ayıplı maldan doğan haklarını kullanmasını zorlaştıran ve aracı hizmet sağlayıcılarının (Trendyol, Hepsiburada, Amazon, N11 vb.) hukuki sorumluluğunu daraltan yasa hükümlerini iptal etti.
Kararın Resmi Gazete'de yayımlanmasından itibaren 9 ay sonra uygulamaya geçmesiyle birlikte, tüketiciler dolandırıcılık veya ayıplı mal satışı vakalarında artık sadece satıcı firmayla değil, doğrudan alışverişi yaptıkları dev e-ticaret platformlarıyla da muhatap olacak.
Platformların "Biz Sadece Aracıyız" Savunması Çöküyor
AYM kararına göre; 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un 48. maddesinde yer alan ve aracı platformların tüketici hakları konusundaki sorumluluklarını sınırlandıran istisna hükmü tamamen iptal edildi. Buna ek olarak, Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'un 9. maddesindeki "aracı hizmet sağlayıcılar, sunulan içerikten ve satılan mal/hizmetten sorumlu değildir" şeklindeki koruyucu kalkan da tüketici sözleşmeleri yönünden Anayasa'ya aykırı bulunarak kaldırıldı.
E-Ticaret Devleri Satıcıları Sıkı Denetlemek Zorunda Kalacak
Bu radikal hukuki değişiklikle birlikte, e-ticaret platformlarının tüketici mağduriyetlerini satıcının üzerine yıkarak kenara çekildiği dönemin kapıları kapanmış oluyor. 9 aylık geçiş sürecinin ardından platformlar, bünyelerinde satış yapan mağazaları ve ürünleri çok daha sıkı denetlemek zorunda kalacak. Tüketici mağduriyetlerinde doğrudan platformların da tazminat ve iade süreçlerine dahil olması, internetten alışveriş güvenliğini en üst seviyeye taşıyacak.
Haber3 Editoryal Şeffaflık İlkesi: Bu içerik, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan Anayasa Mahkemesi'nin ilgili iptal kararları referans alınarak, hukuki metinlerin E-E-A-T habercilik standartlarına uygun biçimde sadeleştirilmesiyle yayına hazırlanmıştır.
Resmi Gazete
