İslam Memiş ''dolar 10, 30 ve 40 TL olacak'' diyenlere ''şovmen'' deyip kendi tahminini açıkladı

Para ve altın piyasaları uzmanı İslam Memiş, Türk Lirası karşısında rekor seviyede koşan dolar kuru için "10 TL olacak", "30 TL olacak", "40 TL olacak" diyenler için "Şovmen bunlar" deyip yıl sonu için kendi Dolar/TL kuru tahminini açıkladı.

Altını olanların yakından tanıdığı altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, bu kez dolar hakkında ortaya atılan iddiaları değerlendirdi.

Açıklamalarının yatırım tavsiyesi olmadığının altını çizen İslam Memiş, "Emlak, döviz ve kiralar düşecekmiş! Bak sana ne diyeceğim?" başlıklı videosunda şu değerlendirmelerde bulundu:

Enflasyon rakamı açıklandı, peki piyasalar nasıl tepki verdi? Dolar alacaklar varmış, bir de 10 lira olacağına inananlar varmış. Enflasyon verisi yüzde 80 olmadı, ağırlıklı olarak yine yüksek geldi ama yüzde 80 olmadı. 17.99 oldu ama dolar 18 olmadı gibi bir enflasyon var karşımızda.

ABD'de 41 yılın, Avrupa'da 40 yılın zirvesinde. Enflasyon bilerek patlatıldı, siz zengin olun diye değil alım gücü azalsın diye. Merkez bankalarınca boşuna manipülasyon yapılmadı. Manipülasyonla insanları adeta soyan, soygun piyasası yapan düzen var karşımızda. Dünyanın birçok yerinde mesai saatleri düşüyor. İnsanlar ne güzel diyor. Ancak bu o kadar berbat bir şey ki, insanların işsiz kalması için robotların devreye girmesiyle alakalı bir sistemdir. Gelişmiş ülkelerde bu sistem devreye girdi. Türkiye de sinyal verdi.

Küresel piyasalarda 2022 soygun yılıdır diye hemen her gün her videomda papağan gibi tekrarladım. Ocak-mart döneminde, yılın 3 ayında, bıkmadan usanmadan, laflara göğüs gererek parite işlemini öğrettim, sepet yapmayı öğrettim. Türkiye'nin yüzde 99'u sepet yapmayı bilmiyordu. Risklerinizi dağıtın, soygun yılı olacak, ne yaparsan yap enstrümanını böl, dolayısıyla da bugünlerin haberini daha önceden sık sık ifade etmiştik.

2 grup var. Biri dolar 30-40 lira olacak diyor. Diğeri 10 lira olacak. Yahu siz akıllı insanlarsınız. Bugün ki ekonomik koşullarda nasıl dolar 10 lira olur? Buna nasıl inanırsınız! Buna inanmanız için enflasyonun 20 olması lazım. Kiranın 3 bin değil bin lira olması lazım. 10 Lira olacakmış. Beklersin. Boşuna bekleme. Dolar 30-40 lira olacakmış. Şovmen bunlar. Dolar yıl sonunda 21 olabilir.

Bugünkü teknik bu. Dolar bir yatırım aracı değil ödeme aracıdır. Euro/Sterlin değer kaybetmiş. Madem yatırım yapacaksın. Akıllı yere yap. Ben ve yol arkadaşlarım Borsa İstanbul'a girdik. Dövizden kat kat fazla kazandık. Biz dövizi yatırım aracı olarak görmedik. Gram altın şişti. Piyasayı manipüle ediyorlar. Bu fiyatlardan altın almayın. Gaza gelip satmayın. Buradaki detay miktar üzerinden gitmek