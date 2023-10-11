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İşte A'dan Z'ye tüm bankaların emekli promosyon kampanyaları

İşte A'dan Z'ye tüm bankaların emekli promosyon kampanyaları
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Milyonlarca emekli için "ek gelir" demek olan banka promosyonları bir kez daha zamlandı... Hem özel hem de kamu bankalarının emeklilere verdiği maaş promosyonlarını sizler için derledik.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti lideri Erdoğan'ın Kabine toplantısının ardından açıkladığı ve sadece "çalışmayan emeklilere verileceğini" belirttiği emekliye 5 bin TL ek ikramiye sonrasında milyonlarca emekli gözünü bankaların maaş promosyonlarına çevirdi.

Peki hangi banka, ne kadar emekli maaşı promosyonu veriyor ?

İşte alfabetik sırayla kamu ve özel bankaların emekli maaşı promosyonu kampanyaları:

2023 Ekim ayı banka emekli maaşı promosyonları

AKBANK
Aylığı 3.499 lira ve altında olanlara 6.000, 3.500-7.499 lira arası olanlara 7.000, 7.500-9.999 lira arası olanlara 9.000, 10.000 lira ve fazla olanlara 10.000 lira ödüyor. Ayrıca kredi kartına tanımlanacak 5 yeni otomatik fatura talimatı için fatura başına 400, toplamda 2.000 lira chip para veriyor.

2023 Ekim ayı banka emekli maaşı promosyonları

DENİZBANK
Yıl sonuna kadar devam edecek kampanya ile aylığı 3.499 lira ve altında olanlara 3.000, 3.500-7.499 lira arası olanlara 3.500, 7.500-9.999 lira arası olanlara 4.500, 10.000 lira ve fazla olanlara 5.000 lira ödüyor.

2023 Ekim ayı banka emekli maaşı promosyonları

FİBABANKA
Aylığı 3.500 liraya kadar olanlara 4.500, 3.500-7.500 lira (7.500 lira hariç) arası olanlara 5.250, 7.500-10.000 lira (10.000 lira hariç) arası olanlara 6.750, 10.000 lira ve daha fazla olanlara 7.500 lira ödüyor.

2023 Ekim ayı banka emekli maaşı promosyonları

GARANTİ BBVA
Banka, aylığı 3.500 liraya kadar olanlara 4.500, 3.500-7.500 lira arası olanlara 5.250, 7.500-10.000 lira arası olanlara 6.750, 10.000 liradan fazla olanlara 7.500 lira veriyor. Ayrıca kredi kartı alıp 500 lira harcama yapanlar 1.000 lira bonus kazanabiliyor.

2023 Ekim ayı banka emekli maaşı promosyonları

HALKBANK
Aylığı 3.500 liraya kadar olanlara 3.000, 3.500-7.499 lira arası olanlara 3.500, 7.500-9.999 lira arası olanlara 4.500, 10.000 lira ve daha fazla olanlara 5.000 lira ödüyor.

2023 Ekim ayı banka emekli maaşı promosyonları

ING BANK
Emekli maaşını ilk defa ING’ye taşıyanlar, vadesiz hesaplarına bağlı verecekleri otomatik fatura talimatlarına 4.000 TL’ye varan ek nakit promosyon kazanarak toplamda 12.500 TL’ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanabiliyor. Aylığı 3.500 liraya kadar olanlara 5.100, 3.500-7.500 lira (7.500 lira hariç) arasında olanlara 5.950, 7.500-10.000 lira (10.000 lira hariç) arası olanlara 7.650, 10 bin lira ve üzeri olanlara 8.500 lira veriyor.

2023 Ekim ayı banka emekli maaşı promosyonları

İŞ BANKASI
Aylığı 3.500 liraya kadar olanlara 4.500, 3.500-7.500 lira (7.500 lira hariç) arası olanlara 5.250, 7.500-10.000 lira (10.000 lira hariç) arası olanlara 6.750, 10.000 lira ve daha fazla olanlara 7.500 lira veriyor.

2023 Ekim ayı banka emekli maaşı promosyonları

KUVEYT TÜRK
Aylığı 3.500 liraya kadar olanlara 4.800, 3.500-7.500 lira (7.500 lira hariç) arası olanlara 5.600, 7.500-10.000 lira (10.000 lira hariç) arası olanlara 7.200, 10.000 lira ve daha fazla olanlara 8.000 lira ödüyor.

2023 Ekim ayı banka emekli maaşı promosyonları

ŞEKERBANK
Aylığı 3.500 liraya kadar olanlara 3.000, 3.500-7.499 lira arası olanlara 3.500, 7.500-9.999 lira arası olanlara 4.500, 10.000 lira ve daha fazla olanlara 5.000 lira ödüyor. Müşterilerine eve teslim maaş, şubede işlem önceliği gibi imkanlar da sunuyor.

2023 Ekim ayı banka emekli maaşı promosyonları

QNB FİNANSBANK
Aylığı 3.500 liraya kadar olanlara 4.800, 3.500-7.499 lira arası olanlara 5.600, 7.500-9.999 lira arası olanlara 7.200, 10.000 lira ve daha fazla olanlara 8.000 lira veriyor. Kredi kartıyla market ve eczane harcamalarında yılda 1.200 liraya varan indirim imkanı da sağlıyor.

2023 Ekim ayı banka emekli maaşı promosyonları

TEB
Başvuru yapanlardan aylığı 3.500 liraya kadar olanlara 3.000, 3.500-7.500 lira (7.500 lira hariç) arası olanlara 3.500, 7.500-10.000 lira (10.000 lira hariç) arası olanlara 4.500, 10.000 lira ve daha fazla olanlara 5.000 lira ödüyor.

2023 Ekim ayı banka emekli maaşı promosyonları

TÜRKİYE FİNANS
Aylığı 3.500 liraya kadar olanlara 3.000, 3.500-7.499 lira arası olanlara 3.500, 7.500-9.999 lira arası olanlara 4.500, 10.000 lira ve daha fazla olanlara 5.000 lira veriyor. 2 otomatik fatura talimatı verilirse maaşı 3.500 liraya kadar olanlara 250, 3.500-7.499 lira arası olanlara 1.000, 7.500-9.999 lira arası olanlara 1.500, 10.000 lira ve daha fazla olanlara 2.000 lira ilave ödeme yapıyor. Yedek hesap başvurusu yapanlara ise maaşı 3 bin 500 liranın altındaysa ek 250, üstündeyse 500 lira bir ödeme daha veriyor. Maaşa göre toplam promosyon tutarı, 3.500, 5.000, 6.500, 7.500 lira oluyor. Ayrıca emekli yakınını getirenlere de her kişi için 250 lira ödüyor.

2023 Ekim ayı banka emekli maaşı promosyonları

VAKIFBANK
Banka, başvuru yapanlardan aylığı 3.500 liraya kadar olanlara 3.000, 3.500-7.500 lira (7.500 lira hariç) arası olanlara 3.500, 7.500-10.000 lira (10.000 lira hariç) arası olanlara 4.500, 10.000 lira ve daha fazla olanlara 5.000 lira veriyor.

2023 Ekim ayı banka emekli maaşı promosyonları

YAPI KREDİ
Aylığı 3.500 liraya kadar olanlara 4.500, 3.500-7.499 lira arası olanlara 5.250, 7.500-9.999 lira arası olanlara 6.750, 10.000 lira ve daha fazla olanlara 7.500 lira veriyor. 2 yeni fatura ödeme talimatı verenler 500 lira ek nakit ödül kazanıyor. Kredi kartı alıp 500 lira harcama yapanlar ilave 1.000 lira nakit promosyon daha alabiliyor.

2023 Ekim ayı banka emekli maaşı promosyonları

ZİRAAT BANKASI
Aylığı 3.500 liraya kadar olanlara 3.000, 3.500-7.500 lira arası olanlara 3.500, 7.500-10.000 lira arası olanlara 4.500, 10.000 liradan fazla olanlara 5.000 lira ödüyor.

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