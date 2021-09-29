JP Morgan CEO'sundan bomba Bitcoin tahmini

ABD merkezli yatırım bankası JP Morgan CEO'su Jamie Dimon, Bitcoin fiyatının 10 kat artabileceğini söyledi.

Bitcoin ve kripto paralara yönelik yatırım yapmaktan kaçınılması tavsiyeleri ile bilinen JPMorgan CEO'su Jamie Dimon, Bitcoin fiyatının gelecek 5 yılda 10 kat artabileceğini ancak kendisinin yine de alım yapmayacağını söyledi.

Hindistan medyasına konuşan Dimon, "Ben gerçekten Bitcoin'i umursamıyorum. İnsanların gereksiz yere bu konuya çok fazla zaman harcadıklarını düşünüyorum" dedi.

Dimon daha önce, "Hiçbir varlık tarafından desteklenmeyen bir şeyin, benim fikrime göre, hiçbir değeri yoktur. Bireylere kişisel tavsiyem, bundan kaçınmalarıdır. Söylediklerim müşterilerin istemediği anlamına gelmiyor. Bu, bir firmayı nasıl yürütmeniz gerektiğiyle ilgilidir" açıklamasında bulunmuştu.