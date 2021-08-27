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Kamu alacaklarının yapılandırılması başvuruları uzatıldı

Kamu alacaklarının yapılandırılması başvuruları uzatıldı

Kamu alacaklarının yapılandırılması için son başvuru tarihi ve ilk taksit ödeme süresi 1 ay uzatıldı.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle kamu alacaklarının yapılandırılması için son başvuru tarihi ve ilk taksit ödeme süresi 1 ay uzatıldı.

Karar Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Karar, 7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun kapsamında yer alan; bazı vergi ve vergi cezaları, gecikme faizi ve gecikme zamları, idari para cezaları, sigorta primi, emeklilik keseneği, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları, belediyelerin bazı alacaklarının yeniden yapılandırılmasını kapsıyor.

 

Etiketler Kamu alacaklarının yapılandırılması yapılandırma borç
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