Kamu çalışanları için ödenecek ikramiye belli oldu

Kurban bayramı öncesi kamu işçilerine ödenecek ikramiyeler için ödeme tarihi belli oldu.

Kamu işçilerine ödenecek ikramiye tarihleri belli oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete kararına göre, devlet ve bağlı müesseselerinde çalışan işçilere bu yıl ilave tediye ödemenin birinci yarısı 23 Haziran'da, ikinci yarısı ise 18 Aralık'ta yapılacak.

NET MAAŞA GÖRE İLAVE ÖDEME

Asgari ücretli bir işçinin 13 günlük ödemesi brüt 4 bin 336, net 3 bin 100 lira olacak. Yani bu ay yapılacak en düşük ödeme 3 bin 100 lira olacak. Maaşı brüt 15 bin olan işçiye ise bu ay 13 günlük ödeme olarak brüt 6 bin 500, net 4 bin 646 lira verilecek. Kamu işçileri 52 gün üzerinden bu yıl en az brüt 17 bin 347, net 12 bin 401 lira ikramiye alabilecek.

İLAVE TEDİYE KİMLERE VERİLİR?

İlave tediye olarak tanımlanan bu ödeme çeşidi, kadroya geçen taşeronlar için de ödenmektedir. İlave tediye, devlet memurları kanununda bulunan bir ikramiye ve çalışan personele, ücret sistemine bakılmaksızın her yıl için bir aylık ikramiye veriliyor, tüm çalışanlar bu ikramiyeyi alıyor. Kadroya geçen taşeronlar da bu ikramiye hakkında yararlanıyor.