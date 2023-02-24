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Kapanan şirket sayısında dev artış

Kapanan şirket sayısında dev artış
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Ocak ayında kurulan şirketlerin sayısı bir önceki aya göre yüzde 5,3 azalırken, kapanan şirket sayısı 2022 yılının aynı ayına göre yüzde 52,6 arttı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Ocak ayı kurulan ve kapanan şirketler istatistiklerini paylaştı.

Buna göre, Ocak 2023’te kurulan şirketlerin sayısında bir önceki aya göre yüzde 5,3 azalış oldu. Bir önceki aya göre kurulan şirket sayısı yüzde 5,3 kurulan kooperatif sayısı yüzde 3,5 kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 29,7 oranında azaldı. Geçen ay 11 bin 400 şirket kuruldu.

2023 yılı Ocak ayında, 2022 yılı Ocak ayına göre kurulan şirket sayısı yüzde 24,9 kurulan kooperatif sayısı yüzde 76,2 kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 8,4 oranında arttı.

Aynı ayda, kapanan şirket sayısı 2022 yılının aynı ayına göre yüzde 52,6 kapanan kooperatif sayısında yüzde 29 kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 11 artış oldu.

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