Kiracı ve ev sahipleri dikkat: Kira sözleşmesi nasıl hazırlanır?

Kiracı ve ev sahibi arasındaki anlaşmazlıklar sürerken kira sözleşmesinin doğru olarak hazırlanması büyük önem taşıyor. Peki kira sözleşmesi hazırlarken nelere dikkat edilmesi gerekiyor?

Sözlü değil yazılı hazırlamalı, kira dönemi ve tarihi belirtilmeli, evin durumu ve demirbaşlar yazılmalı.

Bu maddelerin kira sözleşmesinde olması, olası bir kiracı ev sahibi tartışmalarının önüne geçilmesi için çok önemli.

Gayrimenkul Hukuku Uzmanı Avukat Ali Güvenç Kiraz, "Kira yazılı olursa ve yazılı olan kira sözleşmesi kapsamında hem kiracı gidip kendi temel hizmetlerini; elektrik, su, doğal gaz gibi açabilirse yine yıllık artışı da kanuni olarak yaptığı takdirde kiracı temel sorumluluğunu yerine getirecektir." derken uyarılarına şunları ekledi:

"Sözleşmelerinde kira dönemi ve tarihlerinin belirlenmiş olmasını önemsiyoruz. Çünkü hangi dönemler içerisinde kiralandığı, ne kadar yıl için kiralandığı ve kira ödeme döneminin ne olduğu yazılmalı. Şimdi üçüncü önemli konu imzayı kimin atacağı meselesi. Şimdi kira sözleşmelerimizde bir aile konutu olarak kiralanıyorsa aile konutu kiralamasında eşlerden herhangi birisinin imzalaması sözleşme yeterli."

"YILLIK ZAM ORANI YAZILMALI"

Yapılacak kira sözleşmesinde, olması gereken en önemli maddelerden biri de yapılacak zam oranının net şekilde sözleşmeye yazılması.

Ali Güvenç Kiraz, "Zam oranı keyfi olarak belirlenemez. Türk hukukunda TÜFE'nin on iki aylık ortalamasını geçecek bir sözleşme yapılamaz." dedi.

"SÖZLEŞMEDE DEPOZİTE BEDELİ DE OLMALI"

Sözleşmeye, ödenen depozito bedelinin eklenmesi de gerekiyor.

Kiraz, "Depozito en fazla üç ay olur, ay olarak istenebilir. Tahliye taahhüdü geçerlidir. Kefil istenebilir ama bizim mal sahiplerine önerimiz kefarettir. Yine son olarak kira borcunu elden ödeyenler için mutlaka elden ödediklerini mal sahiplerine götürüp ödediklerinde bir makbuzla bir ödeme belgesiyle ispat etmeleri." diye konuştu.

NTV