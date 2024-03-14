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KKM hesaplarındaki düşüş serisi devam ediyor

KKM hesaplarındaki düşüş serisi devam ediyor
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Kur Korumalı Mevduat’tan çıkışların 29. haftada da devam etmesi sonrasında KKM hacmi 7,4 milyar TL’lik gerilemeyle 2,30 trilyon TL'ye indi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre, 8 Mart ile biten haftada, kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları 2 trilyon 311,7 milyar TL'den 2 trilyon 303,7 milyar TL’ye indi. 

BDDK verilerine göre KKM hacmi geçen hafta miktarsal olarak 7,4 milyar TL düşerken haftalık düşüş oranı ise yüzde 0,3 oldu. 

Buna göre seçim öncesinde döviz kurlarında yükselişin sürmesi, KKM hacminde yavaşlamayı da beraberinde getirmiş oldu.

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