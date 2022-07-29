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Kredi kartı ve kart borcuna yapılandırma gelecek mi? Gözler Kabine toplantısında

Kredi kartı ve kart borcuna yapılandırma gelecek mi? Gözler Kabine toplantısında

Dar gelirlilerin takibe düşmüş, icra aşamasına gelmiş, kredi ve kart borçlularına yönelik çalışmanın detaylarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine sonrası paylaşması bekleniyor.

Gözler bir kez daha kabine toplantına çevrildi. Çünkü dar gelirlilerin takibe düşmüş, icra aşamasına gelmiş, kredi ve kart borçlularına yönelik çalışmanın detaylarını kabine sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın paylaşması bekleniyor.  Çalışma dar gelirlileri kapsıyor. Maddi konularda yargıya taşınan sorunlarının çözümü için formüller taslakta yer alıyor. Takibe düşmüş ve icralık olmuş borçlar, Kredi ve kredi kartı borçları taslaktaki temel başlıklar.

Detayları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklayacak. Bu nedenle çalışmanın şimdilik genel çerçevesi belli. Ama bu borçlara yönelik borç öteleme, yeniden yapılandırma veya takip süresinin uzatılması gibi adımlar olacak mı? merak ediliyor.

Çalışmayı Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Adalet Bakanlığı birlikte yürütüyor. Edinilen bilgiye göre teknik detaylar üzerindeki çalışmalar sürüyor. Eğer bir değişiklik olmazsa kabine toplantısında yapılan çalışmanın masaya getirilmesi bekleniyor.

Etiketler kart kredi kartı borç haciz
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