Krediyle ev almak hayal oldu! Faiz oranlarında sert yükseliş
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın adımlarıyla birlikte kredi faizleri yükselmeye devam ediyor. İhtiyaç kredisi faiz oranları yüzde 47.72 seviyesine yükselirken, taşıt kredisi faizleri yüzde 36.64 oldu. Son 9 haftada konut kredisi faizi ise 17 puan birden yükseldi.
Kredi faizlerinde yukarı yönlü seyir Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) adımlarıyla birlikte devam ediyor. Merkez Bankası Haziran ve Temmuz’da yaptığı 9 puanlık faiz artışlarıyla birlikte politika faizini yüzde 17,5'e yükseltirken, 2 Haziran haftasında yüzde 40,14 seviyesinde bulunan ihtiyaç kredi faizleri 4 Ağustos itibarıyla yüzde 47,72'ye çıktı.
KONUT KREDİ FAİZİ 17 PUAN BİRDEN YÜKSELDİ
Ekonomi Gazetesi'nin aktardığına göre, taşıt kredi faizi 4 Ağustos haftasında bir önceki haftaya göre 2.5 puan gerilese de 2 Haziran haftasına göre 5.7 puan yükseldi. Taşıt kredi faizleri yüzde 36,64'e geldi. En dikkat çekici artış ise konut kredisi faizlerinde oldu. Konut kredi faizleri 2 Haziran'da yüzde 18,05 iken 4 Ağustos itibariyle yüzde 35,1'e kadar çıktı. Böylece 9 haftada konut kredi faizleri 17.05 puan birden arttı. 4 Ağustos haftasında konut kredi faizi bir önceki haftaya göre ise 1.11 puan yükseldi.
MEVDUAT FAİZLERİ DÜŞÜŞTE
Aynı dönemde en çok tercih edilen 3 aya kadar vadeli TL mevduat faizleri ise aksi yönde hareket etti. 2 Haziran haftasında Merkez Bankası ortalama verilerine göre yüzde 37,39 seviyesinde bulunan 3 aya kadar vadeli TL mevduat faizleri 4 Ağustos itibariyle yüzde 27,77'ye indi. Yani 9.6 puanlık bir düşüş yaşandı.
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