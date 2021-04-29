Kripto para borsalarında büyük ''bot'' vurgunu!

Kripto para işlemleri yapan bazı kullanıcıların, alım-satım işlemlerinde en uygun fiyatı bulacakları bot'lar yardımıyla büyük miktarlarda para kazandıkları öğrenildi.

Kripto paralara ilişkin son dönemde ortaya çıkan dolandırıcılık vakalarının ardından 'bot' tartışması da gündeme geldi.

Sabah gazetesinden Dilek Güngör'ün haberine göre, bazıları onlarca bilgisayarı önüne koyuyor. 15-20 tane yazılım yüklüyor. Yurtiçi ve yurtdışı bütün alım-satım yapan platformları bu yazılımlar üzerinden takip ediyor. Yurtiçi ya da yurtdışı platformda herhangi bir altcoin'i ucuzdan topluyor. Pahalı olduğu bir platformda yüksek fiyattan satıyor.

Güngör, haberinde bu yöntemle 'arbitraj geliri haftalık 450 milyon doları bulanlar olduğunu' belirtti.

Bu yazılımları kullananların 6 mili saniyede yaptıkları işlemlerle büyük paralar kazandığını söyleyen Güngör, bu işlemi yapanların kim olduklarına dair ise şunları söyledi:

"Misal, Kohen sülalesini tanımayanınız yoktur. Türkiye'de ya da dünyanın herhangi bir yerinde bu soyadına çokça rastlamışsınızdır. İşte o ailenin Türkiye'de polimer işi yapan üyelerinden biri olan Serhan Mark Kohen'in kripto bot'larla arbitraj gelirlerinden paraya para demediğini biliyorum. Aynı şekilde Ankara'da Kimetsan'ın sahibi, Finovtech'in kurucusu Erdem Duhan Özensoy'un da…"

Sabah