Kripto para piyasasında sert yükseliş

Kripto para piyasası yeniden yükselişe geçti. Bitcoin 20 bin doların üzerinde işlem görüyor.

Yeni haftaya sakin başlayan kripto para piyasaları son 24 saatte değer kazandı.

Coingencko'da yer alan verilere göre piyasalar yüzde 5.6 yükselerek yeniden 1 trilyon doların üzerine çıktı.

Saat 9.30 itibariyle Bitcoin ise yüzde 8 değer kazandı. BTC'nin fiyatı 20 bin 210 dolara çıkarken piyasa hakimiyeti ise yüzde 38.24 oldu

Ethereum da BTC'yle benzer bir grafik çizdi. ETH'nin fiyatı yüzde 7.7 yükselerek bin 386 doları aştı.

Son bir haftanın en çok kazandıran kripto paralarından olan Ripple yükselmeye devam ediyor. XRP'nin fiyatı yüzde 2 artarak 47.9 centin üzerine çıktı.

Dogecoin de son 24 saatte yükseldi. DOGE'un fiyatı yüzde 3.6 artarak 6.2 cent oldu.