Lotoda 130 milyon 718 bin liralık büyük ikramiye sahibini buldu

Çılgın Sayısal Loto'da büyük ikramiye kazandıran numaralar 23-25-37-43-45-67 (Joker 87 ve Süper Star 54) oldu.

Çılgın Sayısal Loto çekilişi bu akşam saat 21.30'da gerçekleştirildi. 130.718.473,80 TL'lik büyük Ikramiye, Çılgın Sayısal Loto'nun 2022 yılında yapılan 20. çekilişinde sahibini buldu. Dev ikramiyeyi kazandıran şanslı numaralar ise 23-25-37-43-45-67 (Joker 87 ve Süper Star 54) oldu.

HAFTANIN ÜÇ GÜNÜ ÇEKİLİYOR

Çılgın Sayısal Loto çekilişleri Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri olmak üzere haftanın 3 günü saat 21:30’da düzenleniyor.