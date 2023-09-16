Merkez Bankası faiz kararını 21 Eylül'de açıklayacak
Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu faiz kararını 21 Eylül Perşembe günü açıklayacak.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan başkanlığında 21 Eylül Perşembe günü toplanacak.
Aynı gün saat 14.00'te faiz kararı açıklanacak. Banka bir önceki toplantıda politika faizini 750 baz puanlık artışla yüzde 25 düzeyine yükseltmişti.
PPK BEKLENTİ ANKETİ SONUÇLANDI
Ekonomistlerin politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerinin medyanı 500 baz puan artırım yönünde gerçekleşti.
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