Merkez Bankası'nda başkan değişti, beklenti değişti !

Temmuz’da faiz indirimlerine başlaması beklenen TCMB’den indirim beklentisi başkan değişimi öncesine göre 100 baz puan artarak 200 baz puana yükseldi.

MURAT UYSAL ATANDI

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Çetinkaya’yı görevden alırken, basında yer alan haberlere göre defalarca faiz indirmesi gerektiğini söylediklerini ancak kendisinin gereğini yapmadığını ifade etti. Çetinkaya Cumhurbaşkanlığı kararı ile dört yıllık görev süresi dolmadan görevinden alınırken, yerine Haziran 2016’dan bu yana TCMB başkan yardımcısı olan Murat Uysal atandı.

KATILIMCILAR POLİTİKA FAİZİNDE İNDİRİM BEKLİYOR

Uysal’ın önümüzdeki günlerde bir basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor. Bu toplantıda verilecek mesajlar para politikasının seyrine yönelik beklentileri yeniden şekillendirebilir. Reuters’ın 18 kurumun katılımı ile yaptığı ankette başkan değişimi öncesinde üç kurum faizlerin sabit tutulmasını beklerken, artık bütün katılımcılar politika faizinde indirim bekliyor. Anketin medyanına göre Çetinkaya’nın görevden alınması öncesinde Temmuz’da %23 seviyesine çekilmesi beklenen politika faizinin mevcut durumda %22’ye indirilmesi bekleniyor.

100 BAZ PUANDAN 200 BAZ PUANA ÇIKTI



TCMB’nin politika faizi olan bir hafta vadeli repo faizi hali hazırda %24 seviyesinde bulunuyor. Ankete katılan 18 kurumdan 11’i görev değişimi öncesi bu ay 100 baz puan, bir kurum 150 baz puan, üç kurum 200 baz puan indirim, üç kurum ise faizlerin sabit tutulmasını bekliyordu.

Mevcut durumda ise ankette artık hiçbir katılımcı faizin sabit tutulmasını beklemiyor. Diğer taraftan 100 baz puan indirim bekleyen kurum sayısı beşe gerilerken, 200 baz puan indirim bekleyen katılımcı sayısı sekize yükseldi. Başkan değişimi öncesinde faizin sabit tutulmasını bekleyen bir katılımcı beklentisini 150 baz puan, bir katılımcı 200 baz puan, bir katılımcı ise 400 baz puan indirim yönünde revize etti. Böylece katılımcılardan 150 baz puan indirim bekleyen kurum sayısı da üçe yükselmiş oldu. Ankete katılan kurumlardan başkan değişimi öncesinde de indirim bekleyen 15 katılımcının dokuzu politika faizi tahminlerini değiştirmedi. Bu katılımcıların üçü halen 200 baz puan, beşi 100 baz puan, biri ise 150 baz puan indirim bekliyor.

MESAJLARA GÖRE GÖRÜŞÜMÜZÜ GÖZDEN GEÇİREBİLİRİZ

Bu ay için 100 bp olan indirim beklentisini değiştirmeyen İş Portföy Başekonomisti Nilüfer Sezgin, başkan değişimini doğrudan TCMB’nin faiz politikasının değişeceği şeklinde değerlendirmemek gerektiğini söyleyerek, “Uysal’ın yapması beklenen basın toplantısında vereceği mesajlara göre görüşümüzü gözden geçirebiliriz. Biz başkanlık değişimi öncesinde de enflasyondaki düşüşün belirginleşmesi sebebiyle faiz indiriminin tahmin ettiğimizden daha fazla olma riski olduğunu değerlendiriyorduk, böyle bir ihtimal hala var” dedi. Buna karşılık altı katılımcı indirim miktarı beklentisini güncellemiş oldu. Buna göre bir kurum indirim beklentisini 50 baz puan, dördü 100 baz puan, biri 150 baz puan artırdı.

İndirim beklentisinin miktarını artıran MUFG analisti Lee Hardman ise, “TCMB başkanının değişmesi bu ay daha yüksek bir faiz indirimi yapılma olasılığını ortaya koyuyor. Faiz indirimlerinin önceye kıyasla daha önden yüklemeli olmasını bekliyorum” dedi. Ankette yılsonu politika faizine ilişkin beklentiler %15-22 arasında, medyan ise %19.75 seviyesinde şekilleniyor. Haziran ayında yapılan PPK anketinde yılsonu beklentilerinin medyanı %21.5 seviyesindeydi.

G20 zirvesi sonrası ABD ile ilişkilerin düzeleceği beklentisiyle TL’deki değer kazancı, küresel faizlerdeki düşüş eğilimi ve yıllık enflasyondaki sert gerileme nedeniyle TCMB’nin bu ay itibariyle faiz indirimlerine başlayacağı zaten tahmin ediliyordu.

Ekonomistler enflasyondaki düşüşün baz etkisi kaynaklı olması nedeniyle %24 seviyesindeki faizlerde yüksek indirimi olası görmüyordu ancak Uysal’ın faiz indirimi konusunda “agresif” olabileceği belirtiliyor. Zira ekonomistler ve bankacılar Uysal’ın PPK’daki para politikasında gevşeme yanlısı üyelerden biri olduğunu, Erdoğan’ın düşük faiz konusundaki görüşlerine Çetinkaya’dan daha yakın olduğunu belirtiyor. Erdoğan bir başka açıklamasında ise TCMB başkanının bundan önceki kararları nedeniyle “ağır bedeller” ödediklerini, merkez bankasının tamamen revize edemezler ise ciddi sıkıntılarla karşı karşıya kalacaklarını söyledi. TCMB PPK toplantısının sonuçları 25 Temmuz’da saat 1400’da açıklanacak.