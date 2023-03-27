MicroStrategy 6.455 Bitcoin daha aldı

Elinde en çok Bitcon bulunduran cüzdanlarından birine sahip olan MicroStrategy, yaklaşık 150 milyon dolar değerinde Bitcoin aldığını duyurdu.

MicroStrategy, 27 Mart tarihinde yaptığı bir açıklamada, 16 Şubat-23 Mart tarihleri arasında 150 milyon dolarlık bir yatırımla 6.455 Bitcoin aldığını duyurdu. Şirket, bu yıl ilk Bitcoin alımı gerçekleştirdi. MicroStrategy, bu alımla birlikte toplam Bitcoin varlığını 138.955'e çıkardı ve ortalama Bitcoin maliyetini 29.817 dolara düşürdü. Ancak, şirketin Bitcoin yatırımlarında toplamda 300 milyon dolardan daha fazla zarar ettiği biliniyor. Şirket, bu yatırımlar için 4,14 milyar doların üzerinde ödeme yaptı.

MicroStrategy'nin Bitcoin yatırımları hakkında olumsuz haberlerin yayılmasıyla birlikte, Binance'in CEO'su Changpeng Zhao yatırımcılara tavsiyelerde bulundu. Zhao, Twitter'da yaptığı paylaşımda, panik satışı yaparken bile ticaretin diğer tarafında bir alıcının olduğunu hatırlatıyor. Zhao, bu durumun, Bitcoin fiyatları düştüğünde bile yatırımcıların kar elde edebileceğini gösterdiğini belirtti.