Milli Emlak'tan 1,5 milyon TL'ye arsa fırsatı

Milli Emlak 3 ilde Mayıs ayı içerisinde gerçekleşecek arsa satış ihalelerinin ayrıntılarını açıkladı.

İzmir, Ankara ve Sakarya'da toplam 133.831 metrekarelik dört ayrı arazi, Hazine ve Maliye Bakanlığı adına Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından satışa çıkarılacağı belli oldu. Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı olan kurum, söz konusu arazileri özelleştirme süreci dahilinde değerlendirecek.

İhale dokümanlarına göre, söz konusu arazilerin fiyatları 7.000 lira ile 50.000 lira arasında değişiyor. İhale süreci boyunca yatırımcıların yatırmaları gereken geçici teminat miktarları ise 1.500.000 lira ile 50.000.000 lira arasında değişebiliyor. Bu teminatlar, arazilerin tahmini bedelinin yüzde 3'ünü temsil ediyor.

İşte Milli Emlak tarafından açıklanan ihale listesi

Milli Emlak arsa başvurusu nasıl yapılır ?

Arsa satın alma sürecinde, Milli Emlak Genel Müdürlüğü'ne yapılacak başvuru büyük önem taşır; yetkili ofisler aracılığıyla gerçekleştirilir ve alınacak arsanın detaylı bilgileri ile alım amacının açıkça belirtilmesi gereklidir.

Hazine arazisi almak isteyen bireyler veya kuruluşlar, bu süreci başlatmak için ilk olarak ilgili il veya ilçedeki Milli Emlak Müdürlüğü'ne başvurmalıdır.

Milli Emlak Müdürlükleri, hazine arazilerinin satışı, kiralama ve diğer işlemleriyle ilgili olarak yetkilendirilmiş devlet kurumlarıdır. Başvuru esnasında gerekli belgelerin sunulması ve sürecin detaylı bir şekilde takip edilmesi, arazi edinme sürecinde önemli bir adımdır.