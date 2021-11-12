Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiye belli oldu

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde biletler satışa sunuldu. Tam biletin fiyatı 120 lira olarak belirlendi. Büyük ikramiye ise 120 milyon TL.

Yılbaşının yaklaşmasıyla birlikte Milli Piyango heyecanı da artmaya başladı. Satışa sunulan biletlerin fiyatı da doğal olarak merak konusu oldu. Bayiler ve dijital ortamda satılan tam bilet, 120 TL'den alıcı buluyor.

DAĞITILACAK TUTAR 670 MİLYON 760 BİN TL

Milli Piyango yılbaşı biletleri bayiler ve dijital platformlarda satışa sunuldu. Büyük ikramiyenin 120 milyon TL olduğu çekilişte, dağıtılacak toplam ikramiye tutarı ise 670 milyon 760 bin TL olacak.

TAM BİLET 120 TL SATILIYOR

Dünya gazetesinde yer alan habere göre; bilet fiyatları tam 120 TL, yarım 60 TL ve çeyrek bilet 30 TL olarak belirlendi. Oyunseverler, yılbaşı biletlerini gezici bayi ve sabit bayilerin yanı sıra online olarak Milli Piyango internet adresi, Milli Piyango Şans Oyunları uygulaması, diğer online platformlardan dijital bilet olarak alabilecek.

SATILAN BİLETE ÇIKANA KADAR DEVAM EDECEK

Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi büyük ikramiye satılan bilete çıkana kadar devam edecek. Çekiliş sonucu 31 Aralık 2021 gecesi açıklanacak.