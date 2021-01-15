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  3. 15 Ocak 2021 20:11

Milyonları ilgilendiren gelişme! Havale ve EFT ücretlerine zam geldi

Bankaların EFT ve havale ücretlerine yüzde 14.6 oranında zam geldiği bildirildi. Yeni zammı ilk uygulayan banka Burgan oldu.

Milyonları ilgilendiren gelişme! Havale ve EFT ücretlerine zam geldi
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Bankaların EFT ve havale ücretlerine yüzde 14.6 oranında zam geldi. ParaMedya’nın haberine göre, bu oranın yıl sonu TÜFE oranına göre yapıldığı belirtiliyor. Bazı bankalar yeni zamlı tarifeyi hemen devreye sokarken, bazılarının ise önümüzdeki haftadan itibaren uygulayacağı belirtiliyor.

İLK UYGULAYAN BURGANBANK OLDU
Öte yandan yeni zamlı EFT ve havale tarifesini ilk uygulayan banka Burgan oldu. Burganbank bugün saat 17:00 itibariyle tüm müşterilerine SMS atarak, “Değerli müşterimiz , 15 Şubat 2021 tarihinden itibaren EFT ve Havale ücretlerinde %14.6 oranında ( 2020 yıl sonu TUFE oranı) artış yapılacaktır” şeklinde bilgi verdi.

DİĞER BANKALAR DA ZAM YAPACAK
Yeni zamlı tarifeyi diğer bankaların da önümüzdeki haftadan itibaren uygulamaya başlayacağı belirtiliyor. Yasal düzenlemeye göre, bankalar TÜFE oranında zam yapabiliyor.

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