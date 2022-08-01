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MSB duyurdu: 27 bin ton mısır taşıyan gemi yola çıktı

MSB duyurdu: 27 bin ton mısır taşıyan gemi yola çıktı

Milli Savunma Bakanlığı, Lübnan'a 27 bin ton mısır taşıyan ve sabah saatlerinde Odessa Limanı’ndan ayrılan Sierra Leone bayraklı geminin seyrine devam ettiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Lübnan'a 27 bin ton mısır taşıyan ve sabah saatlerinde Odessa Limanı’ndan ayrılan Sierra Leone bayraklı gemi seyrine devam ediyor. Geminin intikali ve seyri Müşterek Koordinasyon Merkezi tarafından planlanarak anlık takip ediliyor. Geminin intikali esnasında izleyeceği rota, takip ettiği insani koridor, denetimine ilişkin detaylı hususlar da merkezde mutabık kalınan usul ve esaslar doğrultusunda gerçekleştiriliyor. Halihazırda Ukrayna’nın üç limanından tahıl ve benzeri gıda maddelerini çıkarabilecek gemilerin hazırlıklarına ve planlamasına devam ediliyor" ifadeleri yer aldı.

Etiketler mısır tahıl tahıl koridoru
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