CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı yüzde 11.3'lük Mayıs ayı enflasyon oranını değerlendirdi. TBMM yaptığı açıklamada Altay, son bir yılda 20 temel üründe yaşanan fiyat artışına dikkat çekti ve durumun Türkiye ekonomisi için “S.O.S anlamı taşıdığını” söyledi. Halkın borç altında ezildiğini belirten Altay, şöyle dedi:

‘GELECEK DAHA ZOR…'

“TÜİK'in pinpon toplu, jöleli enflasyon oranı bile yüzde 11.3. Önümüzdeki dönemler daha zor olacak. Mutfakta yangın var. Mayıs 2019-Mayıs 2020 fiyat artış oranlarına bakın. Makarna yüzde 28.3, elma yüzde 44.4, kuru fasulye yüzde 39.1, mercimek yüzde 56.7 artmış. İşte asıl enflasyon bu. Vatandaş için enflasyon yüzde 27.2'dir. Memuru, işçiyi enflasyona ezdirdiniz.”

MASKELİ ENFLASYON

Altay, “Pembe tablolar çizilip, La Fontaine masalları anlatılıyor. Ama ortada vahim bir tablo var ve pinpon topuyla jöleyle saklanamaz. Enflasyonu maskelerle de gizleyemezsin. Bu maske inşallah bizi coronadan korur ama enflasyondan korumuyor. Sen bir an önce vatandaşı ve mutfağı enflasyondan koruyacak bir maske mi üretirsin, bir tedbir mi alırsın, onu bilmem” dedi.

