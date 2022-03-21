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Ne altın ne dolar ne de Bitcoin! Elon Musk'tan çok konuşulacak yatırım tavsiyesi

Ne altın ne dolar ne de Bitcoin! Elon Musk'tan çok konuşulacak yatırım tavsiyesi

Kripto paralar ve özellikle Bitcoin, DOGE ve SHIB’e olan ilgisiyle adından sıkça söz ettiren Tesla CEO’su milyarder iş adamı Elon Musk ilginç bir yatırım tavsiyesi verdi.

Amazon’un sahibi Jeff Bezos’la birlikte dünyanın en zengin işadamı sıralamasında birincilik yarışı içerisinde olan Elon Musk’tan oldukça dikkat çeken bir yatırım tavsiyesi geldi.

Tesla’nın sahibi ve CEO’su Elon Musk yükselen enflasyon karşısında nasıl bir yatırım yapılmalı sorusuna cevap verirken klasik dolar veya altın alımını desteklemediğini belirtti. Elon Musk’a göre vatandaşlar yükselen enflasyon karşında parasını en iyi ev gibi taşınmaz varlıklara yatırım yaparak koruyabilir.

ELON MUSK’TAN EV ALIN TAVSİYESİ
Dünyaca ünlü milyarder Elon Musk ABD enflasyonunun şubat ayında son 40 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 7,9’a ulaşmasından birkaç gün sonra çok ses getirecek yatırım tavsiyesiyle ilgili “İyi ürünler ürettiğini düşündüğünüz şirketlerin hisse senetlerine veya ev gibi fiziksel şeylere sahip olmak, enflasyonun yüksek olduğu zamanlarda dolara sahip olmaktan genellikle daha iyidir” diye konuştu.

Etiketler elon musk yatırım tavsiye
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