Oruç Reis'e takip gemisi alınacak

Doğu Akdeniz'de sismik araştırmalarına devam eden Oruç Reis Araştırma Gemisine ihale usulü ile takip gemisi alınacak. MTA, yerli ve yabancı tüm isteklere açık olan ihalede yerli isteklere yüzde 20 oranında avantaj sağlanacağını duyurdu.

Maden Tetkik ve Arama (MTA) Genel Müdürlüğü yaptığı açıklamada, Oruç Reis Araştırma Gemisi'ne açık ihale usulü ile takip gemisi alımı yapılacağını duyurdu. MTA'nın ihaleye ilişkin ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, Oruç Reis Araştırma Gemisi için takip gemisi hizmet alımı ihalesi, 7 Nisan saat 10.30'da MTA Genel Müdürlüğü toplantı salonunda yapılacak.

YERLİ İSTEKLERE YÜZDE 20 AVANTAJ

Yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olan ihalede, yerli istekliler lehine yüzde 20 oranında fiyat avantajı uygulanacak.

İstekliler, tekliflerini, ihale tarih ve saatine kadar MTA Genel Müdürlüğü Genel Haberleşme Şube Müdürlüğüne elden veya adrese iadeli taahhütlü posta yoluyla teslim edebilecek.

Teklif ettikleri bedelin yüzde 3'ünden az olmamak üzere, kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat verecek isteklilerin, tekliflerinin geçerlilik süresi ise ihale tarihinden itibaren 60 takvim günü olacak.