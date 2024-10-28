Otomotiv devinde kriz: Maaşlarda kesinti yapılacak

Almanya merkezli otomotiv devi Volkswagen, 4 milyar euroluk tasarruf planını hayata geçirmeye hazırlanıyor.. Dev firma, ücret kesintileri ve ikramiye indirimlerini gündemine aldı.

Almanya merkezli otomotiv devi Volkswagen kemer sıkmaya hazırlanıyor. Handelsblatt gazetesinin konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre Volkswagen, 4 milyar Euro tasarruf etmek amacıyla ana markası için yüzde 10 ücret kesintisi ve iki yıl boyunca ücretlerin dondurulması da dâhil olmak üzere bir dizi maliyet azaltıcı önlem üzerinde çalışıyor.

BAZI TESİSLERİN KAPATILMASI GÜNDEMDE

Handelsblatt'a göre, Volkswagen yönetimi çeşitli potansiyel maliyet tasarrufu hamlelerini tartıştı. Bunlar arasında üst düzey çalışanlar için ikramiyelerin sınırlandırılması, çalışanların yıldönümleri için yapılan ek ödemelerin azaltılması ve bazı Alman üretim tesislerinin olası kapanışlarının araştırılması yer alıyor. Bir Volkswagen sözcüsü, şirketin iş konseyi ve Almanya'nın güçlü metal işçileri sendikası IG Metall ile devam eden müzakereler hakkında Handelsblatt'a yorum yapmayı reddetti

Ekim ayı başından bu yana Volkswagen yönetimi, Almanya'daki tesislerinden işçi temsilcileriyle haftalık toplantılar düzenleyerek maliyetlerde nerelerde kesinti yapılabileceğini ve hangi modellerin hangi tesislerde üretileceğini analiz ediyor. Bir sendika sözcüsüne göre ücret artışlarına ilişkin müzakereler ayrı olarak ele alınıyor ve bir sonraki resmi tur 30 Ekim'de yapılacak.