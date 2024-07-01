Prof. Dr. Özgür Demirtaş'tan Bakan Şimşek'e 2 kelimelik asgari ücret yanıtı

Türkiye bugün Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in "asgari ücret düşük değil" açıklamasını tartışırken, Şimşek'in bu sözlerine eleştiri yağmuru aralıksız sürüyor. Prof. Dr. Özgür Demirtaş da bu kervana katıldı ve Bakan Şimşek'e sadece 2 kelimelik bir yanıt verdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'de asgari ücretin düşük olmadığını iddia etti ve asgari ücrete ve emekli aylığına zam istemenin popülizm olduğunu söyledi.

Türk-İş’in verilerine göre, mayıs ayında Türkiye’de açlık sınırı 18 bin 969 TL, yoksulluk sınırı ise 61 bin 788 TL seviyesinde. Asgari ücret ise 17 bin TL seviyesinde.

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinin muhalefetin popülist söylemleri ile gerçekleştiğini ve bütçeye yükünün yüksek olduğunu belirten Şimşek asgari ücret konusunda ise, "Bu sene reel olarak asgari ücret artmış olacak. Gelişmekte olan ülkelerde en yüksek asgari ücret bizde. Türkiye'de asgari ücret düşük değildir" dedi.

Bakan Şimşek'in bu açıklamaları Türk-İş tarafından açıklanan Haziran ayı açlık ve yoksulluk sınırı raporuyla aynı güne denk gelince olanlar oldu. Temmuz ayındaki ara zam beklentisi hayal olan asgari ücretliler Türk-İş raporunu işaret ederek sosyal medyada Bakan Şimşek'e tepki yağdırdı.

Ayrıca Bakan Şimşek'e tepki gösterenler sadece vatandaşlar da değildi.

Ünlü akademisyen ve ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş da Bakan Şimşek'e yanıt verdi.

Demirtaş, X (Twitter) hesabından Şimşek’in sözlerinin paylaşıldığı bir mesajı alıntılayarak “Hayır, düşüktür” şeklinde cevap verdi.

Prof. Dr. Özgür Demirtaş, asgari ücret artışının enflasyon artışına yol açacağını fakat buna karşın Temmuz’da asgari ücrete zam yapılması gerektiğini belirtmişti.

Daha önce pek çok kez Türkiye’nin tasarruf yapması gerektiğini yineleyen Prof. Dr. Demirtaş, tasarrufta önceliğin dar gelirli, işçi, memur ve çiftçi olmaması gerektiğini vurgulamıştı.

Özgür Demirtaş, X (Twitter) paylaşımlarında pek çok kez asgari ücrete zam çağrısı yapmıştı.