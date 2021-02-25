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  3. 25 Şubat 2021 13:16

Rekor üstüne rekor kıran Bitcoin için kritik uyarı

Kripto para birimi Bitcoin ile ilgili rapor hazırlayan Uluslararası yatırım kuruluşu JP Morgan, piyasanın adil olmadığını savundu.

Rekor üstüne rekor kıran Bitcoin için kritik uyarı
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Uluslararası yatırım kuruluşu JP Morgan, Bitcoin değerlendirmesinde, eylülden bu yana 11 milyar dolarlık kurumsal yatırımcı girişi olmasına rağmen piyasa hacminin 700 milyar dolar artmasına dikkat çekti.

Bitcoin'in mevcut ortamda bir hedge aracı olarak değer taşımadığı yorumunda da bulunulan raporda, kripto para yatırımı tercih eden yatırımcılar ile hisse senedi piyasasında tekil isimleri tercih eden yatırımcı profili arasında önemli bir benzerlik bulunduğu belirtildi.

Tv100'ün aktardığına öre, JP Morgan, son 1 yıllık dönemde hisse senedi piyasalarının hareketi ile Bitcoin arasında korelasyon oluştuğu, bunun önümüzdeki dönemde de sürmesinin beklendiğini ifade etti.

 

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