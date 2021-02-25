Rekor üstüne rekor kıran Bitcoin için kritik uyarı

Uluslararası yatırım kuruluşu JP Morgan, Bitcoin değerlendirmesinde, eylülden bu yana 11 milyar dolarlık kurumsal yatırımcı girişi olmasına rağmen piyasa hacminin 700 milyar dolar artmasına dikkat çekti.

Bitcoin'in mevcut ortamda bir hedge aracı olarak değer taşımadığı yorumunda da bulunulan raporda, kripto para yatırımı tercih eden yatırımcılar ile hisse senedi piyasasında tekil isimleri tercih eden yatırımcı profili arasında önemli bir benzerlik bulunduğu belirtildi.

Tv100'ün aktardığına öre, JP Morgan, son 1 yıllık dönemde hisse senedi piyasalarının hareketi ile Bitcoin arasında korelasyon oluştuğu, bunun önümüzdeki dönemde de sürmesinin beklendiğini ifade etti.