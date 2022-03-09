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Rus rublesi fena çakıldı

Rus rublesi fena çakıldı

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesinin ardından ekonomik yaptırımların etkisiyle Rus rublesinde düşüş sürüyor.

Moskova Borsası verilerine göre, dolar/ruble paritesi yüzde 12,36 artışla 117,35 seviyesine, euro/ruble paritesi de yüzde 8 yükselişle 127,42'ye çıktı.

Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle Batılı ülkeler Rusya'ya yönelik ekonomik yaptırımlarını genişletirken, yaptırımlara karşılık Rusya'da da yeni önlemler alınıyor.

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RUSYA'DA KAMBİYO KONTROLÜ

Rusya Merkez Bankası, yabancı para cinsinden satışları 9 Mart ila 9 Eylül tarihleri arasında askıya aldığını açıkladı.

Bankanın açıklamasında, döviz cinsinden mevduat sahiplerinin para çekme limitlerinin maksimum 10 bin ABD doları olacak şekilde yeniden düzenlendiği, mevduat sahiplerinin bunun üstündeki rakamları sadece Rus rublesi olarak çekebileceği bildirildi.

Banka, geçen ay da politika faizini yüzde 9.5'ten yüzde 20'ye yükseltti.

Ruble için görünümün negatif olması ve para biriminin geçen ay yaklaşık yüzde 40 düşmesi sonrası rublede geçici bir toparlanma olabileceği belirtiliyor.

AA

Etiketler rusya ruble ekonomik yaptırım
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