Rusya, Akkuyu Nükleer Güç Santrali hisselerini satıyor

Akkuyu Nükleer A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkanı Anton Dedusenko, nükleer santraldeki hisselerin satışı konusunda görüşmelerin sürdüğünü duyurdu.

Rusya’nın devlete bağlı nükleer enerji şirketi Rosatom, Türkiye’de inşa ettiği 25 milyar dolarlık nükleer santraldeki hisselerinin yüzde 49’unu satmak için görüşmelerde bulunuyor.

Rosatom’un iştiraki Akkuyu Nükleer A.Ş.’nin Yönetim Kurulu Başkanı Anton Dedusenko, İstanbul’da düzenlenen Nükleer Santraller Zirvesi’nde Bloomberg’e verdiği röportajda, Türk ve yabancı yatırımcılarla görüşmelerin sürdüğünü söyledi.

Bloomberg’in haberine göre, Dedusenko, ilk ünitenin elektrik üretmeye başlamasına ne kadar yaklaşılırsa, o kadar yatırımcının gelmeye başladığını söyledi.

Daha önce söz konusu yüzde 49’luk payın Cengiz Holding A.Ş., Kolin İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Kalyon İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.’den oluşan üçlü bir konsorsiyuma satılması gündeme gelmişti ancak bu şirketler 2018 yılında ortaklıktan çekilme kararı almıştı.

Türkiye’nin ilk nükleer santrali olacak 4,8 gigawatt kapasiteli bu tesisin ilk ünitesinin şu anda test aşamasında olduğunu ve 2026 yılında elektrik üretimine başlamasının beklendiğini söyleyen Dedusenko, “yıl sonuna kadar şebekeye elektrik vermeye gerekli sistemlerin hazır olacağına eminim.” dedi.

Bu proje, ABD’nin, Ukrayna savaşı nedeniyle Rusya’ya yaptırım uygulamasının ardından finansman sorunları ve gecikmeler ile karşı karşıya kaldı. Bu durum, Türkiye ve Rusya’yı inşaatın finansmanı için doğal gaz takası da dahil olmak üzere alternatif yollar arama durumunda bıraktı.

Dedusenko, “Buraya para aktarmanın birçok yolu var. Rus rublesi veya TL ile ödeme yapabiliriz. Asıl sorun, maalesef şu anda işlemlerin engellendiği para birimleri” dedi.

Bloomberg