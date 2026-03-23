Sanipak’ın Arch Peninsula Sdn Bhd’ye devri için anlaşma imzalandı

Eczacıbaşı Topluluğu bünyesinde bulunan Sanipak’ın, selüloz ve kâğıt sektöründe dünyanın en büyük entegre üreticilerinden birinin iştiraki olan Arch Peninsula Sdn Bhd’ye 600 milyon dolar bedelle devri için sözleşme imzalandı.

Eczacıbaşı Topluluğu, Türkiye’de temizlik kağıtları sektörünün lideri Sanipak’ın bu alanda dünyanın en büyük şirketlerinden birinin iştiraki olan Arch Peninsula Sdn Bhd’ye (AP) devri için anlaşmaya vardı. 600 milyon dolar bedelle imzalanan anlaşma, Rekabet Kurulu başta olmak üzere ilgili ülkelerdeki düzenleyici kurumların onayı sonrasında tamamlanacak. Söz konusu anlaşma ile Eczacıbaşı Topluluğu dinamik portföy yönetimi doğrultusunda önemli bir adım atarken, Sanipak bünyesindeki markalar için de küresel büyümenin yolu açılmış olacak.

İmzalanan sözleşmeye ilişkin konuşan Eczacıbaşı Topluluğu CEO’su Burak Sevilengül “İpek Kağıt ismiyle 1969’da faaliyete başladığımız kişisel hijyen ürünleri alanında, Türkiye’nin en sevilen, öncü markalarını yarattık. Ülkemizin hijyen ve kişisel temizlik alışkanlıklarını dönüştürdük. Bugün geldiğimiz noktada, Sanipak’ın küresel ölçekte büyüme potansiyelini en iyi şekilde değerlendirebilecek güçlü bir uluslararası oyuncuyla yeni bir döneme adım attığına inanıyoruz. Bu adım, Türkiye’den doğan Sanipak markalarının dünya pazarlarına daha da güçlü açılmasını ve milyonlarca yeni haneye ulaşmasını sağlayacak. Aktif portföy yönetimi yaklaşımımızın bir sonucu olan bu anlaşma, Topluluğumuz için yeni yatırım fırsatlarının değerlendirilmesi için de önemli bir itici güç olacak” dedi.

“Türkiye ekonomisine katkı sağlamaya devam edeceğiz"

Sanipak CEO’su Bülent Kozlu da anlaşmanın, kuruluşun Türkiye ve Fas’taki lider konumunu pekiştirirken, bölgesel oyuncu olma yolculuğuna da önemli bir ivme kazandıracağını vurguladı.

Kozlu, “AP’nin küresel üretim gücü ve dikey entegrasyon yetkinliğinin, Sanipak’ın öncü markaları ve operasyonel altyapısıyla birleştiğinde büyük bir sinerji yaratacağına inanıyoruz. Temizlik kağıtları alanında ülkemizin lider şirketi olarak, yerli üretim, istihdam, ihracat ve yeni yatırımlar ekseninde Türkiye ekonomisine katkı sağlamaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Yatırım grubunun Küresel Tüketici Kurulu Eş Başkanı Nishant Grover da, Türkiye ve Fas’ın lider temizlik kağıdı üreticilerinden Sanipak’ı büyüyen portföylerine dahil etmekten memnuniyet duyduklarını belirterek şu açıklamalarda bulundu:

"Bu satın alma, güçlü yerel konumlara sahip pazar lideri markalara yatırım yapma odağımızın bir yansıması. Entegre bir selüloz ve kağıt şirketi olarak; küresel ölçeğimiz, operasyonel uzmanlığımız ve tedarik zinciri yetkinliklerimizle değer yaratmak için güçlü bir konumdayız. Bu anlaşmanın önemli sinerji yaratmasını; hem ev sahibi hem de yatırımcı ülkelerde, ticarete ve ekonomik büyümeye katkı sağlamasını bekliyoruz."

Sanipak hakkında

Eczacıbaşı Topluluğu tarafından 1969'da Türkiye’nin ilk markalı temizlik kağıdı üretimini gerçekleştirmek üzere kurulan Sanipak, Türkiye'de üç, Fas'ta iki üretim tesisi ile 60'tan fazla ülkeye ihracat yapıyor ve 2.000'den fazla çalışana istihdam sağlıyor.

Temiz ve sağlıklı bir yaşam için hayatın her anına eşlik eden öncü markalarıyla; temizlik kağıtları, bebek bakım ve ıslak mendil, kişisel bakım, ev bakım ve ev dışı kullanım olmak üzere beş kategoride faaliyet gösteren Sanipak, portföyünde yer alan Selpak, Solo, Silen, Servis, Pandoo, Sany, Dalina, Uni Baby, Selin, OKEY, Detan, Defans ve Selpak Professional markalarının sahip olduğu kalite ve sürdürülebilirlik standartlarıyla kategorilerine öncülük ediyor.

Arch Peninsula hakkında

Arch Peninsula Sdn Bhd, yüksek büyüme potansiyeline sahip coğrafyalarda pazar lideri tüketici markaları oluşturmaya odaklanan küresel bir temizlik kağıtları ve hijyen ürünleri yatırım platformudur. Portföyünde, Asya-Pasifik, Orta Doğu, Avrupa ve Kuzey Afrika'daki tüketicilere hizmet veren köklü temizlik kağıtları ve kişisel bakım ürünleri şirketleri yer almaktadır.

Dünyanın en büyük entegre selüloz ve kağıt gruplarından birinin iştiraki olan Arch Peninsula; sorumlu hammadde tedariki ve uçtan uca tedarik zinciri izlenebilirliği dahil olmak üzere, tüm portföyünde sorumlu ve sürdürülebilir iş uygulamalarına bağlı kalmayı taahhüt etmektedir.