  Sanipak'ın Arch Peninsula Sdn Bhd'ye devri için anlaşma imzalandı

Eczacıbaşı Topluluğu bünyesinde bulunan Sanipak’ın, selüloz ve kâğıt sektöründe dünyanın en büyük entegre üreticilerinden birinin iştiraki olan Arch Peninsula Sdn Bhd’ye 600 milyon dolar bedelle devri için sözleşme imzalandı.

Eczacıbaşı Topluluğu, Türkiye’de temizlik kağıtları sektörünün lideri Sanipak’ın bu alanda dünyanın en büyük şirketlerinden birinin iştiraki olan Arch Peninsula Sdn Bhd’ye (AP) devri için anlaşmaya vardı. 600 milyon dolar bedelle imzalanan anlaşma, Rekabet Kurulu başta olmak üzere ilgili ülkelerdeki düzenleyici kurumların onayı sonrasında tamamlanacak. Söz konusu anlaşma ile Eczacıbaşı Topluluğu dinamik portföy yönetimi doğrultusunda önemli bir adım atarken, Sanipak bünyesindeki markalar için de küresel büyümenin yolu açılmış olacak.

İmzalanan sözleşmeye ilişkin konuşan Eczacıbaşı Topluluğu CEO’su Burak Sevilengül “İpek Kağıt ismiyle 1969’da faaliyete başladığımız kişisel hijyen ürünleri alanında, Türkiye’nin en sevilen, öncü markalarını yarattık. Ülkemizin hijyen ve kişisel temizlik alışkanlıklarını dönüştürdük. Bugün geldiğimiz noktada, Sanipak’ın küresel ölçekte büyüme potansiyelini en iyi şekilde değerlendirebilecek güçlü bir uluslararası oyuncuyla yeni bir döneme adım attığına inanıyoruz. Bu adım, Türkiye’den doğan Sanipak markalarının dünya pazarlarına daha da güçlü açılmasını ve milyonlarca yeni haneye ulaşmasını sağlayacak. Aktif portföy yönetimi yaklaşımımızın bir sonucu olan bu anlaşma, Topluluğumuz için yeni yatırım fırsatlarının değerlendirilmesi için de önemli bir itici güç olacak” dedi.

“Türkiye ekonomisine katkı sağlamaya devam edeceğiz"

Sanipak CEO’su Bülent Kozlu da anlaşmanın, kuruluşun Türkiye ve Fas’taki lider konumunu pekiştirirken, bölgesel oyuncu olma yolculuğuna da önemli bir ivme kazandıracağını vurguladı.

Kozlu, “AP’nin küresel üretim gücü ve dikey entegrasyon yetkinliğinin, Sanipak’ın öncü markaları ve operasyonel altyapısıyla birleştiğinde büyük bir sinerji yaratacağına inanıyoruz. Temizlik kağıtları alanında ülkemizin lider şirketi olarak, yerli üretim, istihdam, ihracat ve yeni yatırımlar ekseninde Türkiye ekonomisine katkı sağlamaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Yatırım grubunun Küresel Tüketici Kurulu Eş Başkanı Nishant Grover da, Türkiye ve Fas’ın lider temizlik kağıdı üreticilerinden Sanipak’ı büyüyen portföylerine dahil etmekten memnuniyet duyduklarını belirterek şu açıklamalarda bulundu:

"Bu satın alma, güçlü yerel konumlara sahip pazar lideri markalara yatırım yapma odağımızın bir yansıması. Entegre bir selüloz ve kağıt şirketi olarak; küresel ölçeğimiz, operasyonel uzmanlığımız ve tedarik zinciri yetkinliklerimizle değer yaratmak için güçlü bir konumdayız. Bu anlaşmanın önemli sinerji yaratmasını; hem ev sahibi hem de yatırımcı ülkelerde, ticarete ve ekonomik büyümeye katkı sağlamasını bekliyoruz."

Sanipak hakkında

Eczacıbaşı Topluluğu tarafından 1969'da Türkiye’nin ilk markalı temizlik kağıdı üretimini gerçekleştirmek üzere kurulan Sanipak, Türkiye'de üç, Fas'ta iki üretim tesisi ile 60'tan fazla ülkeye ihracat yapıyor ve 2.000'den fazla çalışana istihdam sağlıyor.

Temiz ve sağlıklı bir yaşam için hayatın her anına eşlik eden öncü markalarıyla; temizlik kağıtları, bebek bakım ve ıslak mendil, kişisel bakım, ev bakım ve ev dışı kullanım olmak üzere beş kategoride faaliyet gösteren Sanipak, portföyünde yer alan Selpak, Solo, Silen, Servis, Pandoo, Sany, Dalina, Uni Baby, Selin, OKEY, Detan, Defans ve Selpak Professional markalarının sahip olduğu kalite ve sürdürülebilirlik standartlarıyla kategorilerine öncülük ediyor.

Arch Peninsula hakkında

Arch Peninsula Sdn Bhd, yüksek büyüme potansiyeline sahip coğrafyalarda pazar lideri tüketici markaları oluşturmaya odaklanan küresel bir temizlik kağıtları ve hijyen ürünleri yatırım platformudur. Portföyünde, Asya-Pasifik, Orta Doğu, Avrupa ve Kuzey Afrika'daki tüketicilere hizmet veren köklü temizlik kağıtları ve kişisel bakım ürünleri şirketleri yer almaktadır.

Dünyanın en büyük entegre selüloz ve kağıt gruplarından birinin iştiraki olan Arch Peninsula; sorumlu hammadde tedariki ve uçtan uca tedarik zinciri izlenebilirliği dahil olmak üzere, tüm portföyünde sorumlu ve sürdürülebilir iş uygulamalarına bağlı kalmayı taahhüt etmektedir.

Bu Haberleri Kaçırma...

Emekliye Mart ayı müjdesi: Promosyonlar rekora koşarken faizsiz Kredi veren bankalar da belli oldu
Emekliye Mart ayı müjdesi: Promosyonlar rekora koşarken faizsiz Kredi veren bankalar da belli oldu
Anne oğula dehşeti yaşattılar! ''Küfür etmeyin'' diyen anne oğula meydan dayağı kamerada
Anne oğula dehşeti yaşattılar! ''Küfür etmeyin'' diyen anne oğula meydan dayağı kamerada
Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal'ın aile boyu aşk tatili baş döndürdü
Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal'ın aile boyu aşk tatili baş döndürdü
Güzelliğiyle mankenlere rakip olan sahnelerin güzel isminin yeni imajı olay oldu
Güzelliğiyle mankenlere rakip olan sahnelerin güzel isminin yeni imajı olay oldu
İslam Memiş’ten altın ve gümüş için yeni uyarılar... Düşüş sürecek mi, şimdi alım zamanı mı ?
İslam Memiş’ten altın ve gümüş için yeni uyarılar... Düşüş sürecek mi, şimdi alım zamanı mı ?
Ekranların 82 yaşındaki yaşlanmayan ismi Nebahat Çehre'den yıllar sonra itiraf
Ekranların 82 yaşındaki yaşlanmayan ismi Nebahat Çehre'den yıllar sonra itiraf
Yeliz Yeşilmen’in kızı Asya artık annesini gölgede bırakan bir genç kız oldu
Yeliz Yeşilmen’in kızı Asya artık annesini gölgede bırakan bir genç kız oldu
İstanbul'da Fatih’te patlama sonrası 2 bina çöktü: 10 kişi kurtarıldı
İstanbul'da Fatih’te patlama sonrası 2 bina çöktü: 10 kişi kurtarıldı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Survivor'daki düello gecesinde sürpriz son... Kimse adaya veda etmedi! Survivor'daki düello gecesinde sürpriz son... Kimse adaya veda etmedi! Yeni haftanın hava durumu belli oldu: Yağmur, kar ve çığ tehlikesi kapıda... Yeni haftanın hava durumu belli oldu: Yağmur, kar ve çığ tehlikesi kapıda... Şanlıurfa'yı önce sağanak ardından sel vurdu; duvarlar yıkıldı, yollar, evler, oteller sular altında Şanlıurfa'yı önce sağanak ardından sel vurdu; duvarlar yıkıldı, yollar, evler, oteller sular altında Aç kalan kurt çetesi köyü bastı... Mahalleliyi tedirgin eden anlar kamerada! Aç kalan kurt çetesi köyü bastı... Mahalleliyi tedirgin eden anlar kamerada! A Milli Takımımızın yeni formaları tanıtıldı A Milli Takımımızın yeni formaları tanıtıldı Erzurum'da peş peşe iki deprem birden! Erzurum'da peş peşe iki deprem birden! Yine, yeniden öğrenci affı geliyor... Ayrıntılar belli oldu! Yine, yeniden öğrenci affı geliyor... Ayrıntılar belli oldu! Bayram tatili yolunda kahreden kaza... Geriye sadece Asel bebek kaldı... Bayram tatili yolunda kahreden kaza... Geriye sadece Asel bebek kaldı... Apartmanda skandal görüntü: Yemek getiren kuryenin yaptıkları mide bulandırdı Apartmanda skandal görüntü: Yemek getiren kuryenin yaptıkları mide bulandırdı Barınak mı, vahşet yuvası mı ? Belediye barınağında infial yaratan skandal görüntüler! Barınak mı, vahşet yuvası mı ? Belediye barınağında infial yaratan skandal görüntüler!
Akaryakıtta bir dev zam daha yolda: Litresi 80 TL'ye dayanacak! Akaryakıtta bir dev zam daha yolda: Litresi 80 TL'ye dayanacak! Dolapta yakalanan hırsızdan polise ''pes'' dedirten tepki! Dolapta yakalanan hırsızdan polise ''pes'' dedirten tepki! 39 yaşında halı sahada kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi 39 yaşında halı sahada kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi İstanbul'da denizde erkek cesedi bulundu İstanbul'da denizde erkek cesedi bulundu Havaalanı yolunda 2 otomobilin alev topuna döndüğü korkunç kazada bir mucize yaşandı... Havaalanı yolunda 2 otomobilin alev topuna döndüğü korkunç kazada bir mucize yaşandı... Havalimanında feci kaza! Yolcu uçağı itfaiye aracıyla çarpıştı Havalimanında feci kaza! Yolcu uçağı itfaiye aracıyla çarpıştı Yeni gün yine bir aile içi cinayetle başladı! 5 çocuk hem annesiz hem babasız kaldı! Yeni gün yine bir aile içi cinayetle başladı! 5 çocuk hem annesiz hem babasız kaldı! Melis Sezen İspanya tatilinde diplomasiye de giriş yaptı: İspanya kaçamağında sürpriz ziyaret Melis Sezen İspanya tatilinde diplomasiye de giriş yaptı: İspanya kaçamağında sürpriz ziyaret İki ilimizde okullar tatil edildi! Ara tatil 1 gün daha uzadı İki ilimizde okullar tatil edildi! Ara tatil 1 gün daha uzadı