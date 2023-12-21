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SGK uzmanı Özgür Erdursun zamlı emekli maaşlarını açıkladı

SGK uzmanı Özgür Erdursun zamlı emekli maaşlarını açıkladı
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Milyonlarca çalışanın asgari ücreti zammını beklediği gibi milyonlarca emekli de yeni yıl zammını beklerken SGK uzmanı Özgür Erdursun, 2024 yılında emekli maaşlarına yapılacak zamma ilişkin net rakam verdi.

Türkiye her yıl olduğu gibi bu yılda yeni yıla maaş zamları hesaplamalarıyla giriyor. Milyonlarca çalışan asgari ücret zammına yapılacak olan zammı beklerken milyonlarca emekli de emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacağını konuşuyor.

Hatırlanacağı gibi geçtiğimiz Temmuz ayında yapılacak zam öncesi hali hazırda 7 bin 500 lira olarak ödenen taban emekli aylığı, kök maaşlara getirilen zammın ardından yine 7 bin 500 lira seviyesinde kalmış ve emekliler bu kök maaş hesabı sonrasında yüksek enflasyon ve hayat pahalılığı nedeniyle geçinemez hale gelmişti.

2024 yılı emekli maaşı zamlarında kök maaş hesabının nasıl uygulanacağı ya da emekliye seyyanen zam verilip verilmeyeceği henüz netlik kazanmamışken 2024 yılında emekli maaşlarına yapılacak zamla ilgili dikkat çeken iddia Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Uzmanı Özgür Erdursun'dan geldi.

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Erdursun "En düşük emekli aylığı olan 7.500 TL, 11.000 TL'nin üstüne çıkar… (Ayrıca seyyanen zam yapılır mı bilinmiyor)" dedi.

Emekli maaşı nasıl hesaplanıyor ?

SSK ve Bağ-Kur emeklileri, kanun gereği temmuz ve ocak aylarında enflasyon farkı kadar zam alıyorlar.
Memur emeklileri ise toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkına hak kazanıyorlar.

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