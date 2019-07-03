Sigara ve içkiye zam geldi !

Sigara ve alkol ürünlerine sessiz sedasız Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) zammı geldi. Özel Tüketim Vergisi Kanunu 12. Maddesi uyarınca asgari maktu ve maktu vergiler Ocak ve Temmuz aylarında önceki 6 aylık dönemde gerçekleşen ÜFE değişim oranında güncellemeye tabi bulunuyor. Buna göre, bugün TÜİK tarafından Ocak-Haziran döneminde gerçekleşen ÜFE oranının yüzde 8,1 olarak açıklanmasını takiben, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından söz konusu vergi kalemleri güncellenerek internet sitesinde duyuruldu. Yasa ile daha önce yılda 2 kez enflasyon güncellemesi yapılacağı belirtildiği için bu kez yeni ÖTV oranlarını gösteren liste Resmi Gazete'de yayımlanmadı. Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesine konuldu. Yapılan değişiklikler ile sigaranın ÖTV'si 50 kuruş, 50 cl'lik biranın ÖTV'si 42 kuruş, 70'lik rakı 7,27 lira, 70'lik şarap 58 kuruş zamlandı.

SİGARA'DA BİR DEĞİŞİKLİK DAHA

Habertürk'te yer alan habere göre, yapılan ÖTV değişikliği ile yılbaşında zam yapılan sigaranın ÖTV'si yeniden artırıldı. Sigara şirketleri yılbaşında yapılan 4 liralık ÖTV zammının 2 lirasını fiyatlarına henüz yansıtmışken bu kez 46 kuruşluk fiyat artışı daha yapmak zorunda kalacaklar. Yapılan değişiklik ile sigara başına 0,2676 liradan olan asgari maktu vergi 0,2895 liraya yükseltildi. Böylece paket başına asgari maktu vergi 5 lira 35 kuruştan 5 lira 77 kuruşa çıktı. Maktu vergi tutarı da 0,42 liradan 0,4539 liraya yükseltildi. Böylece 1 paket sigaradaki ÖTV oranı 5,79 liradan 6,24 liraya tırmandı. ÖTV üzerinden KDV de alındığı için vergi tutarı 55 kuruş arttı.

BÜTÇEYE 6,4 MİLYAR LİRA SİGARA ZAMMINDAN GİRECEK

Sigarada perakende satış fiyatına bağlı vergilendirme sistemi "mali çarpan" etkisi yaratıyor. "Mali çarpan" vergi ya da maliyet artışlarının perakende fiyatlara katlanarak yansıması sonucunu doğuruyor. Şu anda çarpanın mevcut seviyesi 9,3 olarak hesaplanıyor. Dolayısıyla, 1 kuruşluk bir maliyet artışının perakende fiyata yansımasının 9,3 kuruş tutarında olabiliyor. Buna göre, maktu vergide bugün gerçekleşen 0,0339 TL'lik artışın, perakende fiyatlara yansımasının ortalama 0,32 TL tutarında olacak.

Sigara vergi sisteminde Ocak ayında gerçekleşen değişiklikler kapsamında nispi vergi yüzde 63'ten yüzde 67'ye çıkarılmıştı. Bu 4 puanlık artış yine mali çarpan sebebiyle, ortalama fiyattaki bir üründe yaklaşık 4 TL fiyat artışına neden olmaktaydı. Bu vergi artışının yaklaşık yarısının yani 2 TL'sinin fiyatlara yansıdığı gözlemlendi. Sonuç olarak, bugün gerçekleşen maktu vergi artışı ile birlikte ortalama fiyattaki bir üründeki toplam vergi etkisi 2,5 TL olarak hesaplanıyor. 2,5 TL'lik fiyat artışının gerçekleşmesi halinde Temmuz-Aralık dönemi için 5,3 milyar TL ÖTV ve 1,1 milyar TL KDV olmak üzere bütçeye toplam 6,4 milyar TL ilave gelir etkisi olacak. Mayıs ayı itibarı ile bütçe açığı 66,5 milyar TL'ye ulaşmıştı. Bu tutar, şimdiden 2019 yıl sonu bütçe açığı hedefi olan 80,6 milyar TL'ye göre yüzde 82 oranında gerçekleşmeyi ifade ediyor. Buna göre, 2,5 TL'lik fiyat artışı tek başına 2019 yıl sonu bütçe açığı hedefinin yüzde 8'ini karşılayacak.

70'LİK RAKI 150 LİRA

Üç sayılı listede yapılan değişiklik ile biranın ÖTV'si 1,7694 liradan 1,9125 liraya çıktı. Biranın vergisi hesaplanırken bu tutar biranın alkol oranına bölünüyor. Yani yüzde 5 ile çarpılıyor. 50'lik biranın ÖTV'si böylece 4,42 liradan 4,78 liraya çıkıyor. KDV de eklendiğinde vergi 42 kuruş artarak 5,21 liradan 5,64 liraya tırmanıyor. Şarapta ise 1 litrenin ÖTV'si 8,69 liradan 9,40 liraya çıkarıldı. Böylece 70 cl'lik şarabın vergisi KDV ile birlikte 7,18 liradan 7,77 liraya ulaştı. 70'lik rakıda ise ÖTV ve fiyat yüksek olduğu için artış daha yüksek oldu. Rakı, Cin, votka ve viski gibi ürünlerde ÖTV 241,73 lira yerine 261,28 oldu. Bu artış litre ve tam alkolün fiyatı olduğu için rakam örneğin yüzde 45 olan rakının alkol derecesi ve 70 cl'ye bölündüğünde toplam vergi KDV ile birlikte 89,8 lira yerine 97,12 lira oldu. Başka bir değişle 7,27 lira arttı. 70'lik rakının fiyatı da böylece 142,5 liradan 150 liraya dayandı.

ESKİ VE YENİ VERGİ ORANLARI: