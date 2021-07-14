  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Sinema biletlerinde ''sıfır vergi'' için devam kararı

Sinema biletlerinde ''sıfır vergi'' için devam kararı

Sinema biletlerinde ''sıfır vergi'' için devam kararı

Sinema biletleri üzerinden alınan eğlence vergisi oranının yüzde sıfır olarak uygulanmasına 31 Mayıs 2022'ye kadar devam edilecek.

Sinema biletlerinde 'sıfır vergi' uygulamasının süresi 31 Mayıs 2022'ye kadar uzatıldı. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, daha önce son tarihi 31 Temmuz olarak belirlenen "sinema biletleri üzerinden yüzde sıfır eğlence vergisi alınması" uygulaması 31 Mayıs 2022'ye uzatıldı.

 

Etiketler sinema biletleri sıfır kdv vergi sıfır vergi teşvik destek
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Gülşen hedef göstermelere sert yanıt verdi
Hem işçileri hem de işverenleri ilgilendiriyor: Asgari ücret desteği geliyor!
Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesi, dolar, euro ve altın yükselişte
Sıcaklıklar artıyor, yağışlar yurdu terk ediyor! Kav-ru-la-ca-ğız!
Yeni evlenmiş çiftin büyük mutluluğu
Erşan Kuneri’den ilk kareler geldi
Türkiye'nin cennetiydi... Artık bir mezarlık! Korkunç görüntüler....
Torba kanun teklifi komisyonda kabul edildi
Eşini satırla katletti, ''canım'' yazdığı için ceza indirimi aldı
Bakan Koca'ya soruldu; şehir hastaneleri ticari sır oldu