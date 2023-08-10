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SPK’dan 2 şirketin halka arzına onay

SPK’dan 2 şirketin halka arzına onay
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Sermaye Piyasası Kurulu, Baydöner Restoranlarının pay başına 21 liradan, Enerya Enerjinin pay başına 88,76 liradan ilk halka arzını onayladı.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) haftalık bültenine göre, kurul, Baydöner Restoranlarının pay başına 21 liradan, Enerya Enerjinin pay başına 88,76 liradan ilk halka arz başvurusunu onayladı.

 Kurul ayrıca, Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlarının 540 milyon lira tutarındaki bedelli sermaye artırımı başvurusuna; Ata Yatırım Menkul Kıymetlerin 150 milyon lira, QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri Sanayi ve Ticaretin 600 milyon lira, Ak Finansal Kiralamanın 1 milyar 100 milyon lira, Destek Yatırım Bankasının 15 milyon dolar tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusuna onay verdi.

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