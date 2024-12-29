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Tartışma yaratmıştı: Cumhuriyet tarihinin en büyük ihalesi ertelendi

Tartışma yaratmıştı: Cumhuriyet tarihinin en büyük ihalesi ertelendi
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Cumhuriyet tarihinin en büyük ihalelerinden biri olan Delice-Çorum Hızlı Tren Hattı ihalesi ''şeffaflık'' çağrılarının ardından 31 Aralık'a ertelendi. CHP'li Deniz Yavuzyılmaz, ''Başlı başına kamu zararıdır'' ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet tarihinin en büyük bütçeli Delice-Çorum Hızlı Tren Hattı Projesi’nin ihalesi 27 Aralık’ta yapılması planlanıyordu.

80 milyar TL bütçeli projenin ihalesi yalnızca belirli firmaların katılımıyla davet usulü ile gerçekleştirilecekti. Önceden belirlenen firmalara direkt çağrı yapılarak teklif istenmesi, ihale sürecinin şeffaflığı konusunda tartışmalara yol açtı.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, ‘Kaymak ihale’ olarak nitelendirilen proje için şeffaflık çağrısı yapıldı. İhale 31 Aralık’a ertelendi. İhale için iktidara yakınlığıyla bilinen şirketlere pazarlık usulüyle çağrı yapılması eleştirilere neden oluyor. İhaleye Kolin, Rönesans, Yapı Merkezi, Çelikler, Gülermak, YDA, Doğuş katılıyor.

İHALENİN AÇIK YAPILMASI İSTENDİ

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, “Başlı başına kamu zararıdır” diyerek ihalenin açık ihale usulü ile yapılmasını istedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Delice (Kırıkkale) -Çorum Yüksek Hızlı Tren Projesi’nin 120 kilometre uzunluğunda ve 250 km/saat tasarım hızına sahip Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Demiryolu’na entegre olmasını planlanıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun duyurduğu hattın devreye girmesiyle birlikte 240 kilometre olan Ankara-Kırıkkale-Çorum arasında yaklaşık 3.5-4 saat süren ulaşım süresinin, 1.5 saatten daha kısa sürmesi hedefleniyor. İhale bedeli 80 milyar lira olarak belirlendi.

İhale gerçekleşirse Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük bütçeli ihalesi olmuş olacak. Samsun’a kadar uzatılması Hızlı Tren Hattı’nın verimli bir proje olmadığı eleştrileride yapılıyor.

İHALEYE KATILACAK YENİ İSİMLER

Yılın son günü yapılacak bütçesi 80 milyar lirayı bulan Delice-Çorum Yüksek Hızlı Tren ihalesinin Çelikler’in kontrolünde Gülermak, Siemens ve YSE’ye (Çelikler’in yan firması) verilebileceği dile getiriliyor. Kurucuları arasında eski AK Parti Trabzon İl Başkan Yardımcısı İsmail Keleş yer aldığı Sarıosmanoğlu İnşaat’ın ise demiryolu hattı ihalesinde alt yüklenici olacağı iddia ediliyor.

Cumhuriyet

Etiketler delice-çorum hızlı tren hattı ihale Deniz Yavuzyılmaz
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