TCMB faiz kararını açıkladı: Merkez 5'inci kez pas dedi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Ağustos ayı faiz kararını açıkladı. Piyasaların merakla beklediği faiz kararı öncesi ekonomistlerin beklentileri faizlerin 50 puan seviyesinde sabit tutulması yönündeydi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), faiz kararını açıkladı.

Buna göre Merkez Bankası, ağustos toplantısında beklentilere paralel olarak politika faizini yüzde 50'de tuttu.

TCMB'nin Ağustos ayı Para Politikası Kurulu toplantısı öncesinde ekonomistler, politika faizinin yüzde 50 seviyesinde sabit tutulacağına kesin gözüyle bakıyordu.

Ekonomistlerin 2024 yılı sonu için ise politika faizi tahminleri medyanı yüzde 45 olarak açıklanmıştı.

TCMB'den Ağustos ayı faiz kararı sonrasında yapılan açıklamada, "Kredi ve mevduat piyasalarında öngörülenin dışında gelişmeler olması durumunda parasal aktarım mekanizması ilave makroihtiyati adımlarla desteklenecektir. Likidite koşulları muhtemel gelişmeler göz önünde bulundurularak yakından izlenmektedir. Sterilizasyon araçları etkin şekilde kullanılmaya devam edilecektir. Kurul, politika kararlarını parasal sıkılaştırmanın gecikmeli etkilerini de dikkate alarak, enflasyonun ana eğilimini geriletecek ve enflasyonu orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde belirleyecektir. Enflasyon ve enflasyonun ana eğilimine ilişkin göstergeler yakından takip edilecek ve Kurul, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanacaktır." ifadeleri yer aldı.

TCMB son 5 toplantıda faizi değiştirmedi

Merkez Bankası, mart ayında yaptığı 500 baz puanlık artış sonrası beş toplantıda da faize dokunmadı.

Geçen yıl gerçekleşen genel seçimlerin ardından haziran ayından beri cumhurbaşkanı destekli sıkılaştırmanın sonucu olarak politika faizi 4 bin 150 baz puan yükseltildi.

Faiz toplantısı erkene çekildi

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı, Başkan Fatih Karahan'ın Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'na katılması nedeniyle erkene çekilmişti.

TCMB'nin dolar, enflasyon ve faiz tahminleri

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ağustos ayına ilişkin piyasa katılımcıları anketini 16 Ağustos'ta yayımlamıştı.

Ankette yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 43,52'den yüzde 42,95'e geriledi. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 31,79 iken, bu anket döneminde yüzde 30,02 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise yüzde 19,32'den yüzde 19,30'e geriledi.

Dolar kuru beklentisi

Buna göre ankette, katılımcıların 2024 yıl sonu dolar/TL beklentisi 37,28 TL olurken, 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise aynı anket döneminde 42,03 TL olarak belirlendi.

Bir önceki dönemde beklentiler sırasıyla 37,37 ve 41,52 TL olmuştu.

Faiz beklentisi

Katılımcıların BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı’nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi de yılın sekizinci anketinde yüzde 50 olarak belirlendi.

TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi ise aynı anket döneminde yüzde 50,00 seviyesinde sabit kaldı.

Enflasyon beklentisi

Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi de bu anket döneminde yüzde 43,31 seviyesinde ölçüldü. Bir önceki ankette bu beklenti yüzde 42,95 olarak belirlenmişti.

Öte yandan 12 ay sonrası TÜFE beklentisi yüzde 28,71, 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise sırasıyla yüzde 19,32 ve yüzde 19,30 olarak belirlendi.

TCMB ise yılın 3. Enflasyon Raporu'nun sunumunda 2024 yıl sonu enflasyon tahminini değiştirmediğini belirterek, 2024 sonu hedefini yüzde 38’de, 2025 ve 2026 sonu hedeflerini ise sırasıyla yüzde 14 ve yüzde 9 seviyesinde sabit bırakmıştı.

Bu yılki büyüme tahmini değişmedi

Ankette yıl sonu büyüme tahmini yüzde 3,4 ile değişim göstermedi. 2025 için büyüme öngörüsü yüzde 3,6'dan yüzde 3,5'e geriledi.

Cari açık tahmini 25,5 milyar dolara çekildi

Cari işlem dengesinde açık beklentisi bu yıl sonu için 27,6 milyar dolardan 25,5 milyar dolara geriledi. Gelecek yıl için cari açık tahmini 27,1 milylar dolardan 25,6 milyar dolara düştü.

İşte TCMB'den 20 Ağustos Para Politikası Kurulu toplantısı sonrasında yapılan açıklamanın tam metni:

Yaşar Fatih Karahan (Başkan), Osman Cevdet Akçay, Elif Haykır Hobikoğlu, Hatice Karahan, Fatma Özkul.

Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 50’de sabit tutulmasına karar vermiştir.

Temmuz ayında aylık enflasyonun ana eğilimi, önceki aya kıyasla sınırlı bir şekilde yükselirken ikinci çeyrek ortalamasının altında kalmıştır. Üçüncü çeyreğe ilişkin göstergeler yurt içi talebin yavaşlamaya devam ederek enflasyonist etkisinin azaldığına işaret etmektedir. Mal enflasyonu düşerken hizmet enflasyonundaki iyileşmenin gecikmeli olacağı değerlendirilmektedir. Hizmet enflasyonundaki yüksek seyir ve katılık, enflasyon beklentileri ve jeopolitik gelişmeler enflasyonist riskleri canlı tutmaktadır. Kurul, enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışlarının öngörüler ile uyumunun dezenflasyon süreci açısından göreli öneminin arttığını vurgulamıştır.

Para politikasındaki kararlı duruş; yurt içi talepte dengelenme, Türk lirasında reel değerlenme ve enflasyon beklentilerinde düzelme vasıtası ile aylık enflasyonun ana eğilimini düşürecek ve dezenflasyon sürecini güçlendirecektir. Kurul, parasal sıkılaştırmanın gecikmeli etkilerini de göz önünde bulundurarak politika faizinin sabit tutulmasına karar vermekle birlikte, enflasyon üzerindeki yukarı yönlü risklere karşı ihtiyatlı duruşunu yinelemiştir. Aylık enflasyonun ana eğiliminde belirgin ve kalıcı bir düşüş sağlanana ve enflasyon beklentileri öngörülen tahmin aralığına yakınsayana kadar sıkı para politikası duruşu sürdürülecektir. Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda ise para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır.

Kredi ve mevduat piyasalarında öngörülenin dışında gelişmeler olması durumunda parasal aktarım mekanizması ilave makroihtiyati adımlarla desteklenecektir. Likidite koşulları muhtemel gelişmeler göz önünde bulundurularak yakından izlenmektedir. Sterilizasyon araçları etkin şekilde kullanılmaya devam edilecektir.

Kurul, politika kararlarını parasal sıkılaştırmanın gecikmeli etkilerini de dikkate alarak, enflasyonun ana eğilimini geriletecek ve enflasyonu orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde belirleyecektir.

Enflasyon ve enflasyonun ana eğilimine ilişkin göstergeler yakından takip edilecek ve Kurul, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanacaktır.

Kurul, kararlarını öngörülebilir, veri odaklı ve şeffaf bir çerçevede alacaktır.

Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti beş iş günü içinde yayımlanacaktır.