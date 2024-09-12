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TCMB'nin ilk faiz indirim tarihi için yeni tahmin

TCMB'nin ilk faiz indirim tarihi için yeni tahmin
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Barclays, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın ilk faiz indirimini kasım ayında gerçekleştireceğini öngördü.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı bu ay 19 Eylül 2024 tarihinde yapılacak.

Piyasalar eylül ayının pas geçilmesini beklerken Barclays ise faiz indirim patikasına ilişkin yeni bir analiz yayımladı.

Buna göre kendilerinin de eylül ayının pas geçilmesini beklediklerini duyuran Barclays Plc ekonomistleri, ilk faiz indiriminin zamanlamasında ise diğer yabancı kurumlardan ayrıştı.

Bu kapsamda daha önce ilk indirimi ocak ayında beklediklerini belirten analistler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın faiz indirimlerine kasım ayında başlayacağını öngördü.

Öte yandan, Ercan Ergüzel’in de aralarında bulunduğu ekonomistler, bugün yayımladıkları Gelişmekte Olan Piyasalar Çeyreklik Raporu’nda, kasım ayındaki ilk faiz indirimi sonrası TCMB’nin her toplantıda 250’şer baz puanla indirimlere devam etmesini, politika faizinin Ağustos 2025’e kadar yüzde 25’e düşürülmesini beklediklerini dile getirdi.

HSBC, önden yüklemeli faiz indirimi bekliyor
Barclays ekonomistlerinden önce son analiz ise HSBC'den gelmişti. Buna göre HSBC, Türkiye için "önden yüklemeli faiz indirimi" tahmininde bulunmuştu.

HSBC CEEMEA Bölgesi Ekonomisti Melis Metiner tarafından hazırlanan 9 Eylül tarihli raporda, bankanın bu yıl için Türkiye'de faiz indirimi olmayacağı yönündeki beklentisini koruduğu, bunun yanında faiz indirimlerinin 2025'te önden yüklemeli olacağını öngördüğü belirtilmişti.

Etiketler barclays Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tcmb ilk faiz indirimi faiz indirimi
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