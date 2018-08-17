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  3. 17 Ağustos 2018 07:25

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'ndan iflas listesi tepkisi

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, bazı şirketlerin iflas edeceği yönünde dedikodu çıkarıldığını belirterek tepki gösterdi.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'ndan iflas listesi tepkisi
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TOBB Başkanı Rifat Hisacıklıoğlu, ABD ile Türkiye arasında yaşanan krizin ardından ekonomiye dair son gelişmeleri değerlendirdi.

Hürriyet'ten Hacer Boyacıoğlu'na konuşan Hisarcıkoğlu, sosyal medya veya başka iletişim kanalları üzerinden batan-iflas eden şirket listelerinin dolaşmaya başladığını belirterek, şunları söyledi:

“Ahlaksız ve vicdansız insanlar tarafından hazırlanan ‘iflas eden şirket’ listeleriyle, şirketlere itibar cellatlığı yapıldığını üzülerek görüyorum. Altına kendi ismini ekleme cesareti göstermeden, firmalarla ilgili ‘zordalar, batıyorlar’ gibi dedikodular çıkarıp listeler hazırlamak ve bunları yaymak alçaklıktır, ahlaksızlıktır, ülkemize, milletimize ve ekonomimize ihanettir. Cumhuriyet Savcılarına çağrı yapıyorum. Bu tür kara listeleri hazırlayanları tespit edip, haklarında gerekli hukuki işlemleri başlatsınlar lütfen.”

Hürriyet

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