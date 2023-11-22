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TÜİK: Tüketici güven endeksi Kasım'da yükseldi

TÜİK: Tüketici güven endeksi Kasım'da yükseldi
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Türkiye İstatistik Kurumu, tüketici güven endeksinin kasım ayında yüzde 1.1 artarak 75.5 olduğunu duyurdu.

TÜİK, Kasım 2023 dönemine ilişkin tüketici güven endeksi verilerini açıkladı. Buna göre; Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası iş birliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, kasım ayında yüzde 1,1 oranında artarak 75,5 oldu. Mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi yüzde 2,7 artarak 61,3, gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi endeksi yüzde 2,6 artarak 74,5, gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi endeksi 0,6 artarak 73,4 olurken; gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi yüzde 0,6 azalarak 92,6 seviyesinde gerçekleşti. 

Türkiye İstatistik Kurumu, tüketici güven endeksinin kasım ayında yüzde 1.1 artarak 75.5 olduğunu duyurdu.

DHA

Etiketler tüik tüketici güven endeksi
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