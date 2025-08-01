Türk sanayisinde vahim tablo: ''Alarm zilleri çok güçlü bir biçimde çalıyor''

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, sanayi üretiminde işlerin iyiye gitmediğine dikkat çekerek, ''Sanayimiz için alarm zilleri çok güçlü bir biçimde çalıyor'' dedi.

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, Temmuz ayı İmalat PMI ve Sektörel PMI verilerinin açıklanmasının ardından yaptığı değerlendirmede, Türk sanayisinin ciddi bir darboğazdan geçtiğine dikkat çekti. Bahçıvan, “Sanayimiz için alarm zilleri çok güçlü bir biçimde çalıyor” sözleriyle tabloyu özetledi.

İSO Türkiye İmalat PMI verilerinin uzun süredir 50 eşik değerinin altında seyrettiğine işaret eden Bahçıvan, bu durumun üretim ve sanayi hayatındaki “tahammül edilemez koşulları” gözler önüne serdiğini belirtti. Temmuz ayı verisinin de bu zorlu sürecin 16. ayına işaret ettiğini vurgulayan Bahçıvan, sektördeki faaliyet koşullarının ciddiyetinin altını çizdi.

10 sektörün tamamı daraldı

Sektörel PMI verilerine de değinen Bahçıvan, hem Haziran hem de Temmuz ayında takip edilen 10 sektörün tamamında daralma yaşandığını söyledi. Özellikle geleneksel ve emek yoğun sektörlerde durumun çok daha ağır olduğunu belirtti.

"Sanayimizin bedel ödeme sınırları aşıldı"

Bahçıvan, sanayicilerin enflasyonla mücadeleye büyük ve fedakâr bir destek verdiğini ancak bu destek nedeniyle ağır bedeller ödediğini dile getirdi. "Sanayimizin bedel ödeme sınırlarını aştığını artık görmeliyiz" ifadelerini kullandı.

"Ezberlerle bu sorunlar çözülmez"

Mevcut sorunların alışılmış yaklaşımlarla çözülemeyeceğine dikkat çeken Bahçıvan, tüm kesimlerin sanayicilerin sesine kulak vermesi gerektiğini vurguladı. Sorunların çözümü için ivedilikle harekete geçilmesi çağrısında bulundu.

Yeni nesil çözüm modeli yolda

İSO olarak kalıcı ve sürdürülebilir çözümler üretmek amacıyla "yeni nesil bir anlayışla" kapsamlı bir model üzerinde çalıştıklarını açıklayan Bahçıvan, bu modelin başta siyasi otoriteler olmak üzere tüm çözüm ortaklarıyla istişare içinde geliştirildiğini ve kısa süre içinde kamuoyuyla paylaşılacağını duyurdu.

Bahçıvan'ın açıklamasının tamamı şu şekilde:

"Sanayimiz için alarm zilleri çok güçlü bir biçimde çalıyor. Biraz önce açıkladığımız İSO Türkiye İmalat PMI ve Sektörel PMI temmuz ayı verileri, bunun en somut, en güvenilir, en açıklayıcı göstergesidir. İSO Türkiye İmalat PMI verileri, uzun bir süredir eşik değer olan 50’nin altındaki seyriyle; sanayi ve üretim hayatımızdaki tahammül edilemez koşullara işaret ediyordu. Temmuz PMI verisi de bu zorlu sürecin 16. aya uzanarak sanayi sektörümüzün içinde bulunduğu faaliyet koşullarının ciddiyetini ve vahametini bir kez daha ortaya koymuştur. Sektörel PMI verilerinde ise haziranın ardından temmuzda da; takip edilen 10 sektörün tamamının daraldığını, özellikle geleneksel emek yoğun sektörlerdeki durumun çok daha ağır olduğunu görüyoruz. Sanayiciler olarak ülkemizin enflasyonla mücadelesine en güçlü ve fedakar desteği verirken, bu sorumluluğun ağır bedelini ödemekte olduğumuzu daha önce ifade etmiştim. Son PMI verilerinin de ortaya koyduğu gibi bugün geldiğimiz noktaya bakarak; sanayimizin bedel ödeme sınırlarını aştığını artık görmeliyiz. Evet durum çok ciddi. Hiç kimse bu duruma kayıtsız kalamaz. Sanayicilerimizin sesine kulak verilmeli, çözümler için ivedilikle harekete geçilmeli... Ezberlerle, alışılmış istek ve taleplerle üretim hayatımızdaki sorunların çözülemeyeceğini de artık herkes kabul etmeli... Biz İSO olarak sanayimizin ve üretim hayatımızın sorunlarına kalıcı, sürdürülebilir çözüm bulmak amacıyla yeni nesil anlayış ve bakış eşliğinde bir model ortaya çıkarmak amacıyla yoğun çalışmanın içindeyiz. Başta siyasi otorite olmak üzere tüm çözüm ortaklarımızla istişare ve diyalog halinde çalışmalarımızı yürüttüğümüz bu modeli en kısa sürede oluşturarak kamuoyuna açıklayacağız."

Haber3.com Haber Merkezi