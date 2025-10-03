  1. Anasayfa
Türkiye'nin en zengin isminin yükselişi de inişi de sert oldu: Serveti eridi!

Forbes'in ''Türkiye'nin En Zengin İsimleri'' listesi güncellendi. 2023 yılında listenin ilk sırasında yer alan İbrahim Erdemoğlu'nun servetinde sert bir düşüş yaşandığı görüldü.

Türkiye’nin en zengin iş insanları listesi güncellendi. Dünyanın önde gelen finans dergilerinden Forbes'in verilere göre, milyar dolarlık servetleriyle ülkenin en varlıklı 10 ismi belli oldu.

Listenin ilk sırasında 5,4 milyar dolarlık servetiyle Murat Ülker yer alıyor. Onu 4,5 milyar dolarlık servetiyle Şaban Cemil Kazancı takip ediyor.

Erdemoğlu'nun serveti eridi

2023 yılında 5.3 milyar dolarlık varlığıyla listenin ilk sırasında yer alan Erdemoğlu Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erdemoğlu'nun serveti 2 yıl içinde eridi.

Erdoemoğlu'nun varlıklarının toplam değeri 1,7 milyar dolara gerilerken, listenin 17. sırasında yerleşti.

İşte en zengin Türkler

Türkiye’nin en varlıklı 10 ismi ve servetleri şu şekilde sıralandı:

1. Murat Ülker – 5,4 milyar dolar
2. Şaban Cemil Kazancı – 4,5 milyar dolar
3. Erman Ilıcak – 3 milyar dolar
4. İpek Kıraç – 2,8 milyar dolar
5. Mehmet Sinan Tara – 2,8 milyar dolar
6. Semahat Sevim Arsel – 2,7 milyar dolar
7. Ferit Faik Şahenk – 2,6 milyar dolar
8. Filiz Şahenk – 2,4 milyar dolar
9. Mustafa Rahmi Koç – 2,4 milyar dolar
10. Hamdi Ulukaya – 2,2 milyar dolar

